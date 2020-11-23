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蘇揆說詢答就是最好的辯論 藍冷回：他不是蔡英文

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨昨參加秋鬥反萊豬，隔空向蔡英文總喊話要求辯論。報系資料照片
國民黨昨參加秋鬥反萊豬，隔空向蔡英文總喊話要求辯論。報系資料照片

秋鬥遊行落幕，國民黨主席江啟臣昨天隔空向蔡英文總喊話要求辯論。行政院長蘇貞昌表示，讓他在立法院施政報告「詢答就是最好的辯論」，要求國民黨不應該再杯葛。江啟臣今受訪時則回嗆「他不是蔡英文」。

衛福部長陳時中針對反萊豬遊行表示，不見得真的有5萬人上街、也不是大家都反對萊豬。江啟臣今在立法院受訪表示，陳時中的回應還是沒有看到政府謙卑，顯然民意比不上蔡英文總統及民進黨的意志，如果認為人數不夠多，就繼續把民意當「塑膠」，很快就會有更大反撲。

江啟臣說，國民黨這兩天會送正式辯論邀請給蔡總統，希望她能同意，畢竟10年前，蔡總統針對ECFA向前總統馬英九提出辯論邀請，當時馬也答應。他認為，既然蔡總統認為萊豬進口攸關國家未來發展跟台灣的前途，卻不願到國會進行國情報告，那就公開辯論。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，國民黨仍會繼續杯葛施政報告和備詢，但仍盼在剩餘會期處理食安法、學校衛生法等法案，並安排表決攸關萊豬進口的9項行政命令等議程，盼立法院長游錫堃明召集朝野協商。

國民黨立委賴士葆批評，秋鬥之後，總統府和行政院都是官樣文章說會謙卑、傾聽、持續溝通，沒有反省檢討改進，沒有任何實質回應，人民被迫無奈走上街頭的吶喊，政府依舊虛應故事，姿態高傲顢頇。

賴士葆質疑，蘇貞昌真的會在乎在立法院被杯葛多少次嗎？為什麼立法院都還在實質審查，行政官員卻已發文給各縣市政府，表示明年元旦以後，地方零檢出的自治條例與中央牴觸將被宣告無效？民進黨立委阻擋萊豬進校園的立法，蔡政府說萊豬不進校園，到底哪個是執政當局真正的立場？

萊豬 國民黨 蘇貞昌

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