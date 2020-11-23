皇家傳承牛肉麵遭連環檢舉 宅神揭手段「專業又熱心」

「皇家傳承」牛肉麵店近日被連環爆出油煙味過重、使用地下工廠調理包等爭議，遭新北市府稽查，不少網友認為，恐遭有心人士針對。「宅神」朱學恒也在臉書剖析，此檢舉方式「專業又熱心」，更大酸「專業到我都比不上了」。

朱學恒指出，16號就有熱心民眾檢舉排放油煙，但因為檢查後沒有問題，「所以熱心民眾第一發沒有擊中」，第二次的熱心民眾不能只是吃現場牛肉麵，因為工廠登記處所只有寫在調理包上面，「所以這位熱心民眾必須購買調理包，仔細研讀地址，才能發現工廠是在新北市新莊區瓊林南路157巷2號。」

朱學恒進一步表示，「如果這位熱心民眾不夠專業，跟我一樣只是去查經濟部的食品業者登錄字號，他會發現其實皇家傳承有登記啊，有登錄工廠和食品製造場所，但就是因為這位熱心民眾又熱心又專業，才會知道不能只查食品業者登錄字號，要去查經濟部工業局的工廠公示資料，然後查完之後，還要知道這個檢舉要找新北市的經發局檢舉，不是找食安單位新北市衛生局。」

最後朱學恒大酸，民眾找了新北市經發局之後，還要立刻專業的找媒體報導，「你說這熱心民眾是不是專業，專業到我都比不上了。