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對抗假訊息經驗談 蔡英文分享「台灣模式」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席蔡英文。報系資料照片
民進黨主席蔡英文。報系資料照片

民進黨主席蔡英文今天在亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）第13屆大會開幕致詞，以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」為題進行英文演講，分享以「台灣模式」對抗假訊息的經驗。

蔡英文總統以民進黨主席身分受邀演講。蔡英文表示，今年大會的主題非常重要，如何處理民主所面對的挑戰，尤其是在疫情之下，這些挑戰更加令人感到害怕，而其中一個挑戰就是假訊息。近年來，網路的可及性允許威權力量制訂出更加精密的戰略，並利用民主制度的開放性來達成特定目的和利益。假訊息儼然已成為這些威權勢力的基本手段，這對世界各地的民主國家構成了重大威脅。而台灣則是站在此種攻擊的最前線。

蔡英文說，資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的的工具。在過去的幾年內，這種令人不安的趨勢已成為對台灣的常態威脅，不僅影響政治、分化社會、更導致在人際和家庭關係中出現分裂。資訊操縱者用盡一切方式試圖利用民主之開放來影響我們選舉的結果，並且試圖利用言論自由，將專制取代民主制度。

蔡英文說，在數位政委唐鳳的領導下，政府機構根據「3Fs原則」制定了官方回應快速、公平和有趣（fast, fair and fun）。透過發布簡單有趣的圖卡，以捕捉公民的注意力，接著再說明事實。更重要的是，台灣充滿活力的民間社會和科技界在此次打擊假訊息貢獻重大，同時並確保自由言論和民主價值受到維護。這些都要歸功於以下組織：台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、g0v台灣零時政府、MyGoPen、台灣民主實驗室、IORG等。除了發表事實查核和威權慣用資訊操縱手法之詳細報告，假新聞清潔劑Fake News Cleaner和財團法人開放文化基金會等組織，也開發了媒體辨識課程計劃，並到國內各地銀髮社區和學校等地方，教育公民關於假訊息的負面影響。

蔡英文表示，公民科技組織也開發了台灣人氣聊天軟體檢查訊息真偽的機器人，讓台灣使用者在收到親友所傳之連結時能夠進行事實查證。在政府和民間社會組織的聯合努力之下，大多數的台灣人現在都能夠了解假訊息對民主嚴重的負面影響，並明白此問題應由政府有效地來處理。

假訊息 蔡英文

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