與蘇貞昌碰面狂被問內閣改組 鄭文燦直呼支持蘇院長

行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦今天到龍華科技大學參加揭牌典禮，鄭文燦與蘇貞昌的互動備受關注，也不斷被問內閣改組的問題，鄭則直呼「支持蘇院長」。

鄭文燦表示，他認為蘇貞昌做得非常好，剛剛還跟他閒聊，說雖然會有很多人想要去挑撥、分化，但不會構成他們繼續往前衝的動力。至於自己適不適合帶領大家繼續往前衝？鄭文燦直呼支持蘇貞昌，另被問到會不會覺得蘇貞昌被抹黑？他則笑回，「你們想做的題目沒有發生」。

日前新北市長侯友宜隔空向蘇貞昌討預算，不過感覺蘇貞昌對桃園似乎比較好，鄭文燦表示，沒有，給新北市的捷運目前核定比較多，他解釋，蘇貞昌先為新北核定了萬大線，現在才要整理龜山棕線，明年龜山線核定的時候，將請蘇貞昌來龍華科大一起宣布。

昨天秋鬥有5萬人上街，訴求反萊豬進口、反政府箝制新聞自由，更要求蘇貞昌下台，鄭文燦僅回應，「謝謝，尊重各方表達意見的權利」。