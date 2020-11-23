秋鬥被要求下台 蘇貞昌：國民黨別再阻施政報告

行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦今天一同參與龍華科技大學行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠的揭牌典禮，蘇貞昌也親自回應昨天秋鬥、神秘美國官員來台及美豬問題。

昨天秋鬥有5萬人上街，主要訴求反對萊豬進口，反對政府箝制新聞自由、言論自由，更訴求希望蘇貞昌下台，要如何回應民意？蘇貞昌表示，人民不管怎麼樣的訴求，政府都非常仔細地聆聽，昨天很多訴求，部會都已經有回應，但會繼續蒐集各方面的意見進行盤整，同時也會適時地向各界報告。

蔡英文總統曾在中常委的時候有特別說要持續跟基層溝通，如何面對昨天秋鬥這麼多批評？蘇貞昌說，政府在為人民做什麼，本來就要讓人民知道，透過各種方式，包括在立法院來做施政報告，回答立委的質詢，都是透過對國會的報告，讓人民知道，也希望國民黨立法委員不要再阻擋，讓行政院長上台對人民報告，人民才會更容易知道。

另外國民黨想請蔡英文辯論美豬，蘇貞昌如何看看待？已經杯葛11次了，是不是覺得已經夠了？蘇貞昌指出，據憲法規定，行政院長到立法院報告並答詢，這就是最好的辯論，這是憲法規定但國民黨立法委員阻擋11次，使程序無法進行，實在很可惜。