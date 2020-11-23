枕頭泛黃網友驚訝 高嘉瑜：已用十年 房間沒蟑螂有壁虎

民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年買不起房子，但被爆出擁房，引發爭議。她昨晚再度澄清時，在臉書上貼出租屋處照片，因衣物堆積如山，引起熱烈討論。她今天受訪時表示，擁房一事被媒體報導一個多星期有點誇張，並稱她忙碌到沒時間整理家裡，甚至已經一年沒剪頭髮。

針對擁房爭議，高嘉瑜澄清多次後，昨晚再度在臉書發文，除了納悶自己得罪了誰，也公開出租屋處照片，指她因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。

而在公布的照片中，高嘉瑜的枕頭泛黃引發網友熱烈討論，高嘉瑜表示，畢竟是住了10年地方，東西非常多，照片只是冰山一角，因忙碌都沒時間整理家裡，甚至自己已經一年沒有剪頭髮。

針對枕頭，高嘉瑜說，枕頭已用10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面的新舊。被問及房間裡有沒有看過蟑螂，她表示沒有，但曾看過壁虎。

高嘉瑜指出，買房貸款2000多萬元，在北市租屋那麼久，好不容易能買房子，付房貸還是很辛苦，也希望年輕人有能力負擔房子。她自己租屋又要繳房貸，非常清楚租屋人會有不安定的感覺，但自己買房後發現沒時間整理，也覺得自己當初沒想清楚。她重申，財產是完全依法申報，被媒體報導一個多星期有點誇張。