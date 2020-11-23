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枕頭泛黃網友驚訝 高嘉瑜：已用十年 房間沒蟑螂有壁虎

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜租屋處。圖／翻攝高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜租屋處。圖／翻攝高嘉瑜臉書

民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年買不起房子，但被爆出擁房，引發爭議。她昨晚再度澄清時，在臉書上貼出租屋處照片，因衣物堆積如山，引起熱烈討論。她今天受訪時表示，擁房一事被媒體報導一個多星期有點誇張，並稱她忙碌到沒時間整理家裡，甚至已經一年沒剪頭髮。

針對擁房爭議，高嘉瑜澄清多次後，昨晚再度在臉書發文，除了納悶自己得罪了誰，也公開出租屋處照片，指她因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。

而在公布的照片中，高嘉瑜的枕頭泛黃引發網友熱烈討論，高嘉瑜表示，畢竟是住了10年地方，東西非常多，照片只是冰山一角，因忙碌都沒時間整理家裡，甚至自己已經一年沒有剪頭髮。

針對枕頭，高嘉瑜說，枕頭已用10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面的新舊。被問及房間裡有沒有看過蟑螂，她表示沒有，但曾看過壁虎。

高嘉瑜指出，買房貸款2000多萬元，在北市租屋那麼久，好不容易能買房子，付房貸還是很辛苦，也希望年輕人有能力負擔房子。她自己租屋又要繳房貸，非常清楚租屋人會有不安定的感覺，但自己買房後發現沒時間整理，也覺得自己當初沒想清楚。她重申，財產是完全依法申報，被媒體報導一個多星期有點誇張。

高嘉瑜並表示，現在公設比真的高得離譜，有的連停車位坡道也記在公設，陽台就占兩坪多，也不算室內面積，現在買房真的很辛苦，權狀寫得很複雜，一般人可能都看不懂，她認為，買屋權狀、資訊應該要讓消費者一目瞭然，盼未來有更明確的法令。

民進黨立委高嘉瑜租屋處。圖／翻攝高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜租屋處。圖／翻攝高嘉瑜臉書

高嘉瑜

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