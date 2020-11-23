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政院治安會報停一年後要開了 內政部：聚焦校園安全

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長陳宗彥今天赴立法院內政委員會備詢。記者鄭媁／攝影
內政部長陳宗彥今天赴立法院內政委員會備詢。記者鄭媁／攝影

遭質疑逾一年未召開的行政院治安會報，內政部次長陳宗彥及警政署長陳家欽今天在立法院備詢時證實，今天下午將召開行政院治安會報及毒品防制會報，會報重點包括校園安全及街頭暴力。

陳宗彥表示，校園安全、街頭暴力是近來外界關心的議題，疫情這段時間雖然沒有召開大行政院治安會報，行政院長蘇貞昌親自召集各治安首長來開會的次數就有14次。

長榮大學女大生遇害後，校園安全備受外界關注。內政部報告指出，已全面實施校安檢測，由各警察局、分局會同地方教育局、校外會、各級學校，重新檢視校內及通勤路線安全維護措施，未設於校內之學生宿舍，應優先檢測或增設師生通勤路線之監錄、照明、電子圍籬等設備。

內政部表示，警察局已主動拜訪大專院校，瞭解校安維求，以及校園內外、周邊的安全防護設備情形，提出具體建議；另與學校強化校安情資交流，以機先預防。另針對高中以下學校，加強上放學巡守，學校、治安顧慮人口及犯罪熱點關聯，妥適規畫勤務，有效運用警力。

陳宗彥表示，已要求各縣市政府警察局，依轄區治安狀況及外籍人士分布特性，就防護外籍人士人身安全及校園安全的現行作法、策進作為等，召開38場外籍學生安心座談會，以掌握預警情資及加強安全意識宣導。

陳宗彥說，警政署將配合教育部，由各級學校邀請當地警察機關向境外生宣導加強人身安全、交通安全、工讀安全等，讓外籍生安心、放心。

內政部

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