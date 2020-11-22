擁房爭議燒不完 高嘉瑜：得罪的人太多

民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年，嘆在台北市買不起房，卻爆出擁房，引發爭議。高嘉瑜多次澄清後，今晚再度在臉書上質疑，到底得罪誰？並稱自己得罪的人太多了。

高嘉瑜說，她從北一女時期來台北開始租屋。工作22年的她，最近跑行程很多人都問她，到底得罪誰？

高嘉瑜說，這是個好問題，懷疑到底是推動實坪制、要求檢討浮濫公設，還是其他議題質詢過火？或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死，還是要求刪減主委特別費被大作文章？

高嘉瑜指出，她買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，她也在媒體上說過，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通，不會只買一個車位；如果要炒房，不會買毛胚屋；如果要炒房，不會登記名下誠實申報。

她自清說，都申報房產了，為何要隱瞞停車位？停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。高嘉瑜表示，攻擊她的內容，都引用一個臉書帳號寫的猜想推論，都是猜想推論。更有媒體拿頂樓面山的最高樓特殊成屋銷售最高價來跟二年多前的預售價做比較、混淆視聽，無視2年多前預售屋的均價在51至57萬元之間。

她並表示，每戶條件狀況不同，人家看樹海山景，她看民宅面馬路，開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距；別人停車位方正，她在兩根柱子中間，是所有停車位最慘的一個。

高嘉瑜強調，事實是她還揹負貸款2000萬元，大學就開始工作至今22年，擔任議員3屆後才開始買房。她認為，更奇怪的是，這麼單純的事，媒體竟然可以追殺一個禮拜，而且都是特定幾台在追打。她說，我也不知道得罪誰，因為得罪的人真的太多。