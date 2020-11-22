擁房爭議燒不完 高嘉瑜：得罪的人太多

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照

民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年，嘆在台北市買不起房，卻爆出擁房，引發爭議。高嘉瑜多次澄清後，今晚再度在臉書上質疑，到底得罪誰？並稱自己得罪的人太多了。

高嘉瑜說，她從北一女時期來台北開始租屋。工作22年的她，最近跑行程很多人都問她，到底得罪誰？

高嘉瑜說，這是個好問題，懷疑到底是推動實坪制、要求檢討浮濫公設，還是其他議題質詢過火？或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死，還是要求刪減主委特別費被大作文章？

高嘉瑜指出，她買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，她也在媒體上說過，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通，不會只買一個車位；如果要炒房，不會買毛胚屋；如果要炒房，不會登記名下誠實申報。

她自清說，都申報房產了，為何要隱瞞停車位？停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。高嘉瑜表示，攻擊她的內容，都引用一個臉書帳號寫的猜想推論，都是猜想推論。更有媒體拿頂樓面山的最高樓特殊成屋銷售最高價來跟二年多前的預售價做比較、混淆視聽，無視2年多前預售屋的均價在51至57萬元之間。

她並表示，每戶條件狀況不同，人家看樹海山景，她看民宅面馬路，開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距；別人停車位方正，她在兩根柱子中間，是所有停車位最慘的一個。

高嘉瑜強調，事實是她還揹負貸款2000萬元，大學就開始工作至今22年，擔任議員3屆後才開始買房。她認為，更奇怪的是，這麼單純的事，媒體竟然可以追殺一個禮拜，而且都是特定幾台在追打。她說，我也不知道得罪誰，因為得罪的人真的太多。

高嘉瑜 民進黨

延伸閱讀

影／高嘉瑜說明擁2房 嘆年輕人買房很辛苦

我國主動開放美豬？孫大千：民進黨坦誠回答這兩個問題

挺高嘉瑜 蔡壁如：外交部進行新聞消毒控制令人不齒

藍營質詢柯文哲挺高嘉瑜選市長？ 柯：她只是嚇唬你們

相關新聞

關中新書 談國民黨改革：現在的中常會沒企圖心

資深媒體人張景為明天將舉行「明天會更好：關中傳奇」新書發表會，書中揭露考試院前院長關中鮮為人知的傳奇故事。關中在擔任省黨...

擁房爭議燒不完 高嘉瑜：得罪的人太多

民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年，嘆在台北市買不起房，卻爆出擁房，引發爭議。高嘉瑜多次澄清後，今晚再度在臉書上質疑，到底...

《明天會更好》傳唱35年 創作緣由竟和選舉有關

考試院前院長關中80大壽，資深媒體人張景為明天將舉行「明天會更好：關中傳奇」新書發表會，書中揭露關中鮮為人知的傳奇故事，...

賴清德推廣全台古道 呼籲國人注重健康

副總統賴清德今天起展開全台灣古道推廣，早上前往苗栗走訪樟之細路老官道步道。他在臉書上表示，他特別到苗栗和客家委員會主委楊...

高中生辛辣提問 蔣萬安談戰神、萊豬人氣夯

被視為2022國民黨北市長選舉熱門人選的立委蔣萬安，今天應議員王鴻薇辦公室、北市願景工作協會邀請，與10多名高中生對話，...

蔣銅像拆不拆？ 柯文哲：小英有本事拆軍中 北市就拆

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到台東出席自家立委邱臣遠總服務處成立大會。致詞時提到民眾黨核心「共榮社會」時，針對蔣介石銅...

新人「蹭蔣」爭取初選 蔣萬安：該一步一腳印自己爭取

距離2022縣市長、議員選舉還有2年，但許多有意爭取參選的新人已積極布局。被視為北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，也成各...

內閣改組？蘇：怎沒提林佳龍、潘孟安

「秋鬥」遊行今天登場，訴求行政院長蘇貞昌下台。蘇貞昌昨說，尊重人民言論及集會遊行的自由，會傾聽人民意見，期待能做得更好。...

保釣50年 馬批蔡主權大讓步

今年適逢保釣運動五十周年，前總統馬英九昨天表示，蔡英文總統對日本將釣魚台更名「登野城尖閣」拿不出應有作為，主權「不讓步」...

蘇揆困境也是蔡危機 游盈隆：當局者迷是常見悲劇根源

近日傳出行政院長蘇貞昌即將被撤換消息，盡管總統府已否認，但相關效應仍持續發酵。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，蘇貞昌...

金馬獎典禮後 蔡總統：祝福所有愛做白日夢的人

第57屆金馬獎頒獎典禮21日晚間在台北國父紀念館舉行，蔡英文總統在所有獎項出爐之後在臉書發文，她表示，一場疫情改變了世界...

張忠謀代表參加APEC 蔡英文直呼：謝謝Morris，台灣有你真好！

台積電創辦人張忠謀第三度接受蔡英文總統邀請出任我國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，在下午會後記者會之後，蔡總統...

熱門新聞

皇家傳承遭連環爆料 名嘴：牛肉麵界的中天

美國海軍專機降松山機場 美官員旋風訪台

美軍誰訪台？印太司令部「J2」處長史達曼是他

醫事、防疫、警憲列前三優先 計92萬人先打新冠疫苗

韓國瑜不參加秋鬥避模糊焦點 深夜臉書發聲抗議蔡政府

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。