《明天會更好》傳唱35年 創作緣由竟和選舉有關

考試院前院長關中80大壽，資深媒體人張景為明天將舉行「明天會更好：關中傳奇」新書發表會，書中揭露關中鮮為人知的傳奇故事，包括從蔣經國時代，搖身成為國民黨選舉戰將，以及解密李登輝、李煥、郝柏村三角關係。

關中回憶錄以「明天會更好」為書名，源自1985年推出的「明天會更好」，堪稱是華語流行樂壇史上最成功的公益單曲，而背後促成這首歌，正是和選舉有關。

時任國民黨台灣省黨部主委關中，有感於選舉在宣傳主題上的造勢，必須「知己知彼、先發制人」，關中認為，國民黨過去在選舉文宣上一向處於被動挨打，應該創造出一個活動，讓人民深刻有感。

關中決定延續1983年在台北市的「七喜」勝績，讓文宣的效果與氣勢繼續在當年縣市長選舉發光發熱，經小組討論後確立「今天也許不好，但明天會更好」文宣基調。

經多次磋商折衝，拍板以「台灣光復四十周年、群星為公益而唱」形式，邀請羅大佑創作「明天會更好」。要推廣歌曲時，時任文工會主任宋楚瑜卻認為原歌詞不適用作選舉形象，黨秘書長馬樹禮更對關中說「選舉好好選，不要譁眾取寵學黨外搞那些花招」。

甚至蔣經國也把關中找來問「這樣妥當嗎？」關中理直氣壯強調文宣、造勢的重要性，在黨外批判攻擊政府與國民黨時，及時扭轉局勢，適時重建信心。「我們承認今天不好，可解釋是很多因素造成，但是透過大家的努力奮鬥，為的就是更好的明天，今天也許不好，但明天會更好。」

蔣經國聽完後，只是點點頭說「好吧，我知道了。」對關中來說，蔣雖沒肯定說好，但也並未阻止他，這就等於默許了。不過，由於文工會與馬樹禮堅持反對，幾經折衷周旋，省黨部才以「已和唱片公司簽訂合約」為由，轉由民間自行推廣，沒想到一推出大受歡迎，堪稱空前絕後的情境文宣。