賴清德推廣全台古道 呼籲國人注重健康

副總統賴清德今天起展開全台灣古道推廣，早上前往苗栗走訪樟之細路老官道步道。他在臉書上表示，他特別到苗栗和客家委員會主委楊長鎮、千里步道協會、作家小野及苗栗縣長徐耀昌等人，一起走訪樟之細路老官道步道，有一個很重要的目標，就是呼籲國人注重自己的健康、養成健康習慣，才能活到老、健康到老，讓生命更美好。

賴清德說，國健署公布國人最新肥胖率高達43.9％，創下10年新高，另外，國人平均餘命約80歲，健康餘命為72歲，「不健康生存年數」高達8年。這代表一般人僅重視後端的醫療診治，卻不重視前端的健康促進與疾病預防。走古道不僅可以緬懷先人篳路藍縷的努力，也可以沉浸在文化中，並接近生態環境，未來他將持續到各縣市推廣古道。

賴清德說，小野曾經說過，希望台灣每一個人都有自己的步道，有自己的歷史與故事，從北到南串連起來，就能形成一條千里步道。如今，在各界及台灣千里步道協會的努力下，已經完成許多古道及步道，大家不妨利用空暇時間探訪、走讀。同時也期盼國人都能夠重視健康促進，共同打造一個健康的台灣。