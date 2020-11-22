高中生辛辣提問 蔣萬安談戰神、萊豬人氣夯

被視為2022國民黨北市長選舉熱門人選的立委蔣萬安，今天應議員王鴻薇辦公室、北市願景工作協會邀請，與10多名高中生對話，儘管今天願景盃名人分享主題為萊豬，不過高中學生最好奇蔣萬安怎麼當戰神？甚至更有高中生問題辛辣，問為何萊牛可以，萊豬就不行？會後高中生也圍著要簽名，蔣萬安人氣十足。

蔣萬安今天赴台北市議會與高中學生分享立委經驗，並針對美豬進口議題專題演說，不過開放學生提問，學生最好奇的是蔣萬安當年擋一例一休修法時，不間斷、冗長發言2小時，成功杯葛勞基法隔年元旦上路，因而被封戰神，蔣萬安透露，當時也曾有人問他怎麼不會想上廁所？蔣說，他就是一心一意要擋下修法，只能發言不間斷，因為只要一間斷，主席就可以宣布散會。

另外，也有高中學生辛辣提問，為什麼馬政府可以開放瘦肉精美牛，到豬身上就不行？還有豬吃到瘦肉精會抖動，遭農委會批這是假新聞？蔣萬安表示，他是實際聽屏東豬農描述，當年台灣還沒公告不能使用瘦肉豬時，曾有豬農用過萊劑，發現豬隻會出現暴躁、心跳加速等，所以豬農擔心，未來開放後，民眾食用到萊劑豬肉，對未成年孩子可能有副作用。

另外馬政府開放瘦肉精美牛，蔣說，當年有規定牛豬分離、排除內臟、三管五卡。尤其國人食用豬肉比例高於牛肉七倍，加上國人大量食用豬內臟，現在政府卻是要開放全豬、全牛。

還有兩名高中學生表達未來想從事政治工作，還有常看到行政院長蘇貞昌對於立委質詢都答非所問？蔣萬安說，遇到很皮的官員，也可以很強悍直接要求下台，但中間的拿捏需要經驗，可以透過官員的答非所問來凸顯問題。

蔣萬安說，現在民眾很願意給沒有背景的年輕人機會，沒有背景反而是優勢資產，建議高中生可以多參加營隊、辯論，培養更多技能與優勢，甚至可以跨領域學習，數位科技法政等等各領域涉獵接觸，對未來從政或公共事務都是極大幫助。