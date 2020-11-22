蔣銅像拆不拆？ 柯文哲：小英有本事拆軍中 北市就拆

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到台東出席自家立委邱臣遠總服務處成立大會。致詞時提到民眾黨核心「共榮社會」時，針對蔣介石銅像拆除議題，他說：「小英（蔡英文總統）有本事把軍中銅像拆，台北市就拆」。

柯文哲說，台灣過去20幾年來都在搞意識形態的東西，每天都在吵吵鬧鬧，美豬議題就是照妖鏡，本來容易解決的問題，只要明白標示，要吃就吃，不吃就拉倒，搞得立院10次不能施政報告，他實在想不透在鬧什麼。

他說，民眾黨提倡共榮社會，就是反對過去用意識形態來分割社會，他在議會備詢時，有民進黨新潮流議員問他，任市長6年內，為什麼蔣介石銅像還在，自己當下想說小英有本事把軍中銅像拆，台北市就拆。做不到的事何必每天鬧，讓國家陷於更多混亂。

柯文哲強調，很多事情現在沒有辦法解決，但不要刻意去挑起仇恨，放著，用比較包容的態度，時間久了，這些東西自然就解決掉，這也是民眾黨不同於藍綠的地方。