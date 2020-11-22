快訊

肩頸痠痛好不了？根源未必在疼痛處！醫師一招助改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣銅像拆不拆？ 柯文哲：小英有本事拆軍中 北市就拆

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
針對蔣介石銅像拆除議題，柯文哲說：「小英（蔡英文總統）有本事把軍中銅像拆，台北市就拆」。記者尤聰光／攝影
針對蔣介石銅像拆除議題，柯文哲說：「小英（蔡英文總統）有本事把軍中銅像拆，台北市就拆」。記者尤聰光／攝影

民眾黨主席、台北市柯文哲今天到台東出席自家立委邱臣遠總服務處成立大會。致詞時提到民眾黨核心「共榮社會」時，針對蔣介石銅像拆除議題，他說：「小英（蔡英文總統）有本事把軍中銅像拆，台北市就拆」。

柯文哲說，台灣過去20幾年來都在搞意識形態的東西，每天都在吵吵鬧鬧，美豬議題就是照妖鏡，本來容易解決的問題，只要明白標示，要吃就吃，不吃就拉倒，搞得立院10次不能施政報告，他實在想不透在鬧什麼。

他說，民眾黨提倡共榮社會，就是反對過去用意識形態來分割社會，他在議會備詢時，有民進黨新潮流議員問他，任市長6年內，為什麼蔣介石銅像還在，自己當下想說小英有本事把軍中銅像拆，台北市就拆。做不到的事何必每天鬧，讓國家陷於更多混亂。

柯文哲強調，很多事情現在沒有辦法解決，但不要刻意去挑起仇恨，放著，用比較包容的態度，時間久了，這些東西自然就解決掉，這也是民眾黨不同於藍綠的地方。

民眾黨 柯文哲 北市

延伸閱讀

秋鬥遊行 柯文哲不參加：避免造成警方困擾

被問鄭文燦接閣揆會比蘇貞昌好？柯文哲：我才不敢介入

北一女宿舍改建共享辦公室 柯文哲：將洽談第二間

【重磅快評】一場秋鬥的政治精算 柯文哲被虧剛好而已

相關新聞

蔣銅像拆不拆？ 柯文哲：小英有本事拆軍中 北市就拆

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到台東出席自家立委邱臣遠總服務處成立大會。致詞時提到民眾黨核心「共榮社會」時，針對蔣介石銅...

高中生辛辣提問 蔣萬安談戰神、萊豬人氣夯

被視為2022國民黨北市長選舉熱門人選的立委蔣萬安，今天應議員王鴻薇辦公室、北市願景工作協會邀請，與10多名高中生對話，...

新人「蹭蔣」爭取初選 蔣萬安：該一步一腳印自己爭取

距離2022縣市長、議員選舉還有2年，但許多有意爭取參選的新人已積極布局。被視為北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，也成各...

內閣改組？蘇：怎沒提林佳龍、潘孟安

「秋鬥」遊行今天登場，訴求行政院長蘇貞昌下台。蘇貞昌昨說，尊重人民言論及集會遊行的自由，會傾聽人民意見，期待能做得更好。...

保釣50年 馬批蔡主權大讓步

今年適逢保釣運動五十周年，前總統馬英九昨天表示，蔡英文總統對日本將釣魚台更名「登野城尖閣」拿不出應有作為，主權「不讓步」...

蘇揆困境也是蔡危機 游盈隆：當局者迷是常見悲劇根源

近日傳出行政院長蘇貞昌即將被撤換消息，盡管總統府已否認，但相關效應仍持續發酵。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，蘇貞昌...

金馬獎典禮後 蔡總統：祝福所有愛做白日夢的人

第57屆金馬獎頒獎典禮21日晚間在台北國父紀念館舉行，蔡英文總統在所有獎項出爐之後在臉書發文，她表示，一場疫情改變了世界...

張忠謀代表參加APEC 蔡英文直呼：謝謝Morris，台灣有你真好！

台積電創辦人張忠謀第三度接受蔡英文總統邀請出任我國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，在下午會後記者會之後，蔡總統...

爆國家政軍兵推兩年沒開 吳斯懷：沒本事就應守規矩

行政院日前遭質疑食安、治安會報很久沒開會，國家永續發展委員會也被爆近2年沒開會，國民黨立委吳斯懷表示，真正影響國家安全的...

【民進黨打敗民進黨／下】中央、地方齊燒 上屆九合一被討厭的氛圍又浮現

蔡政府宣布開放萊劑美豬進口政策後，質疑聲浪四起，就在民進黨忙於應對外部萊豬砲火之際，自家後院也著了火，行政院因發言人失言與網軍爭議遭到撻伐，部分綠營地方首長也陷入施政與言行爭議；接踵而來的負面事件，已讓綠營內部嗅到2018年九合一選前「討厭民進黨」的氛圍。

提修法自家人都不挺 陳菊光環褪色只剩人權掛嘴邊？

因應世界人權日將至，國家人權委員會辦了一系列的活動，今天為響應為弱勢婦女發聲，監察院長、人權會主委陳菊也到場力挺；陳菊致詞時談起人權琅琅上口，但她就任院長後提出的第一項「人權委員職權行使法」修法，黨內同志卻很不給面子。

柯文哲今拜會前台東縣長吳俊立 吳：我們是好朋友

台灣民眾黨立委邱臣遠明天在台東成立服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲提前一天抵達台東，展開私人行程，安排拜會前台東縣長吳...

熱門新聞

韓國瑜不參加秋鬥避模糊焦點 深夜臉書發聲抗議蔡政府

軍方標定失聯F-16黑盒子信號位置 將展開探測及打撈

皇家傳承遭連環爆料 名嘴：牛肉麵界的中天

蔣正志駕機失聯仍未尋獲 蔣妻安慰隊員「共同度過」

陳慧蓉任NCC鑑定人挨批「負面教材」 文大傳院回應了

新冠境外移入暴增6例！ 指揮中心下午2時說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。