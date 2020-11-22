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新人「蹭蔣」爭取初選 蔣萬安：該一步一腳印自己爭取

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安今天出席與高中生的辯論對話，是否要擴大年輕支持者支持？蔣萬安說，年輕人可以多了解一些公共議題，這是很有意義、也是很好活動，他能參與相當開心。記者林麗玉／攝影
國民黨立委蔣萬安今天出席與高中生的辯論對話，是否要擴大年輕支持者支持？蔣萬安說，年輕人可以多了解一些公共議題，這是很有意義、也是很好活動，他能參與相當開心。記者林麗玉／攝影

距離2022縣市長、議員選舉還有2年，但許多有意爭取參選的新人已積極布局。被視為北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，也成各方爭取合照熱門人選，傳出有黨內新人為爭奪初選出線，打出「蔣萬安子弟兵」名號，還有人把與蔣萬安合影做成文宣。對於許多新人「蹭蔣」，蔣萬安今天表示，年輕朋友投身公共事務是好事，但還是要一步一腳印，自己積極爭取。

蔣萬安說，他在許多場所都遇到對公共事務有興趣的年輕朋友，甚至會要求合照等，但這些年輕朋友願意投身公共事務，他都很鼓勵，但怎麼參與公共事務、或怎麼投身選舉，尊重每個年輕朋友意願，不過他還是強調一點，任何人若要投入公共事務，還是要自己一步一腳印。

媒體追問，黨內是否出現搶人大戰？邀蔣萬安出席公開活動多？蔣萬安表示，的確現在地方有很多行程，不過基本上，他還是以自己選區為主，包括中秋節、重陽節、年底的尾牙等，自己的選區活動已經非常多，但若其他選區也有重要慶典活動等，他也很願意參加。

至於年輕朋友要合照，蔣萬安說，若未經同意作為參選宣傳，他當然會要做一些說明與澄清，不過還是會建議，年輕朋友投身公共事務，還是要靠自己的努力，一步一腳印爭取。

至於蔣萬安今天出席與高中生的辯論對話，是否要擴大年輕支持者支持？蔣萬安說，年輕人可以多了解一些公共議題，這是很有意義、也是很好活動，他能參與相當開心。

台北市議員王鴻薇表示，這次的高中生辯論活動，是她主動邀請蔣萬安參與，與年輕人對話。

蔣萬安 北市

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