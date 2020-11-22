治療川普的抗體療法 獲FDA緊急授權用於新冠病患

美國總統川普確診新冠肺炎後，立刻接受雷傑納榮製藥公司（Regeneron）的實驗性抗體雞尾酒療法，他在住院三天後就出院。研究顯示，新冠病患若在感染初期就投藥，可減少病毒量，美國食品藥物管理局（FDA）已緊急授權這種抗體療法用於新冠肺炎病患，使醫生在美國病例激增之際，能多一種選擇。

初期研究顯示，這種含有兩種抗體的雞尾酒療法，在病患感染初期能控制病毒，減少就醫的次數。FDA在本月稍早已緊急授權禮來製藥公司（Eli Lilly）的抗體療法用於治療新冠肺炎病患。

不過，雷傑納榮所獲的授權，僅限用於12歲以上，可能會成為重症的高危險群。