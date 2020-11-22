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蘇揆困境也是蔡危機 游盈隆：當局者迷是常見悲劇根源

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照
行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照

近日傳出行政院長蘇貞昌即將被撤換消息，盡管總統府已否認，但相關效應仍持續發酵。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，蘇貞昌現在陷入一種孤掌難鳴的困境，一點都不令人意外，其中有三大原因；再加上中天關台引起的政治風暴，就可以理解現在蘇貞昌的處境有多險惡，而蘇陷入困境，其實是蔡英文總統很大的危機，但當局者迷，這卻是人生常見悲劇的根源。

游盈隆說，蘇貞昌現在一人之下，萬人之上，年紀雖不小，但也不比拜登或川普大，不管想不想選總統，都會被有志於大位者當成假想敵，不論是黨內或黨外，甚至包括對岸共產黨在內。

游盈隆指出，蘇貞昌是很有個性的政治人物，屬於美麗島世代律師團的前輩奇俠，內外兼修、自視甚高、好惡分明，且精打細算；2019風雲變色的年代，意外出任行政院長，掌了大權，竭盡全力為昔日政敵蔡英文輔選，立下汗馬功勞，接著快意恩仇，任用自己人或解聘一些非自己人，自然又得罪一海票人。

游盈隆表示，蔡英文不知何故答應川普政府開放含瘦肉精的美豬進口，要蘇貞昌去說服早已「聞萊豬色變」的廣大社會大眾，等於是給他出一個天大的難題，真可謂天威難測。游說，接著是整個民進黨從中央到地方，從立委、六都市長、市議員、縣市長、縣市議員等民意代表都裝死，不積極為黨的政策辯護，「不知道是蘇貞昌人緣壞，還是全黨心虛無法為開放美國萊豬進口政策辯護」？

蘇貞昌 游盈隆 蔡英文

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