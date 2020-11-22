聽新聞
test
0:00 / 0:00

金馬獎典禮後 蔡總統：祝福所有愛做白日夢的人

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
今晚是金馬獎頒獎典禮，蔡英文總統在所有獎項出爐之後在臉書發文，恭喜所有的得獎者，也祝福「所有愛做白日夢的人」，都能美夢成真。照片翻攝自總統臉書。
今晚是金馬獎頒獎典禮，蔡英文總統在所有獎項出爐之後在臉書發文，恭喜所有的得獎者，也祝福「所有愛做白日夢的人」，都能美夢成真。照片翻攝自總統臉書。

第57屆金馬獎頒獎典禮21日晚間在台北國父紀念館舉行，蔡英文總統在所有獎項出爐之後在臉書發文，她表示，一場疫情改變了世界，不變的是，電影工作者創作的熱情。恭喜今晚的得獎者，也祝福「所有愛做白日夢的人」，都能美夢成真。

蔡總統說，今晚是第57屆金馬獎的頒獎典禮，很高興前陣子她推薦的國片，也獲得金馬獎的肯定，更恭喜國民阿嬤陳淑芳，獲得最佳女主角、最佳女配角兩項殊榮。

蔡總統表示，一部電影，是一群具有韌性的電影工作者，長時間付出的心血。透過金馬獎，我們看見許多優秀的電影工作者一輩子的付出。不論是電工、導演或演員，「哪怕是一句話、一場戲，我都演」的專業令人尊敬。

蔡總統說，每位電影人的創作，說出屬於我們的人生故事，也豐富了台灣的文化。「電影總是在我們最艱困的時候，承載了真實、寄託了夢想。你今年進電影院了嗎？」今年有許多來自不同地方的華語電影，她要借用典禮的這段話，邀請大家走進電影院，這就是支持電影工作者最好的方法。

電影 紀念館

延伸閱讀

金馬57／最佳男女主角莫子儀與陳淑芳合影

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

金馬57／最佳劇情長片由「消失的情人節」奪下　莫子儀封帝、陳淑芳得影后＋女配大贏家

金馬57／最高齡影后！陳淑芳封后抱獎座「好重」不漲價

相關新聞

張忠謀代表參加APEC 蔡英文直呼：謝謝Morris，台灣有你真好！

台積電創辦人張忠謀第三度接受蔡英文總統邀請出任我國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，在下午會後記者會之後，蔡總統...

江啟臣：把黨員找回來凝聚國民黨 號召明日上街頭抗議

國民黨主席江啟臣今下午前往新北市板橋區健華新城社區活動中心，參加「復興啟程聯歡會」，江啟臣說要把黨員找回來，只有靠信念與...

金馬獎典禮後 蔡總統：祝福所有愛做白日夢的人

第57屆金馬獎頒獎典禮21日晚間在台北國父紀念館舉行，蔡英文總統在所有獎項出爐之後在臉書發文，她表示，一場疫情改變了世界...

爆國家政軍兵推兩年沒開 吳斯懷：沒本事就應守規矩

行政院日前遭質疑食安、治安會報很久沒開會，國家永續發展委員會也被爆近2年沒開會，國民黨立委吳斯懷表示，真正影響國家安全的...

【民進黨打敗民進黨／下】中央、地方齊燒 上屆九合一被討厭的氛圍又浮現

蔡政府宣布開放萊劑美豬進口政策後，質疑聲浪四起，就在民進黨忙於應對外部萊豬砲火之際，自家後院也著了火，行政院因發言人失言與網軍爭議遭到撻伐，部分綠營地方首長也陷入施政與言行爭議；接踵而來的負面事件，已讓綠營內部嗅到2018年九合一選前「討厭民進黨」的氛圍。

提修法自家人都不挺 陳菊光環褪色只剩人權掛嘴邊？

因應世界人權日將至，國家人權委員會辦了一系列的活動，今天為響應為弱勢婦女發聲，監察院長、人權會主委陳菊也到場力挺；陳菊致詞時談起人權琅琅上口，但她就任院長後提出的第一項「人權委員職權行使法」修法，黨內同志卻很不給面子。

柯文哲今拜會前台東縣長吳俊立 吳：我們是好朋友

台灣民眾黨立委邱臣遠明天在台東成立服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲提前一天抵達台東，展開私人行程，安排拜會前台東縣長吳...

推廣社會住宅包租代管333 徐國勇：多了收益少了煩惱

內政部長徐國勇今天和藝人黃西田共同推廣「社會住宅包租代管333」，徐國勇說，社宅包租代管有「3稅減免、3費補助、3年有服...

影／2022年大選布局 陳椒華：台中領頭羊目標成立黨團

時力新任黨主席、立委陳椒華今天在台中說，接下黨主席最重要工作是為2022年大選布局，尋找優秀人才投入縣市首長、議員選戰，...

公投案疑遭卡 江啟臣：在野蔡公投、執政砍公投

國民黨立委江啟臣與林為洲日前分別提出「公投綁大選」、「禁止瘦肉精美豬進口」2項公投，中選會日前召開委員會議，決議將請提案...

保釣50年 江啟臣重倡台日漁業協議、東海和平倡議精神

今天是保釣運動發起滿50周年，國民黨主席江啟臣中午在臉書表示，無論從歷史文獻或地理、法理，釣魚台列嶼主權屬於中華民國殆無...

秋鬥議題多失焦？江啟臣：多人不滿政府所作所為

秋鬥遊行明天登場，外界擔心議題多萊豬會不會被模糊焦點，國民黨主席江啟臣指出，不會模糊焦點，這些議題都是要求政府要聽到民意...

熱門新聞

中天新聞員工何去何從？杜紫宸向蔡衍明提3建議

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

進RCEP要承認一國兩制？馬英九：經濟部說些不存在障礙

65年後重逢 你依舊是我今生的新郎

軍方標定失聯F-16黑盒子信號位置 將展開探測及打撈

秋鬥明登場估至少3萬人！訴求蘇貞昌內閣總辭下台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。