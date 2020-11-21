江啟臣：把黨員找回來凝聚國民黨 號召明日上街頭抗議

國民黨主席江啟臣今下午前往新北市板橋區健華新城社區活動中心，參加「復興啟程聯歡會」，江啟臣說要把黨員找回來，只有靠信念與理念跟向心力，才能凝聚國民黨，也號召明日一起走上街頭抗議民進黨政府。活動最後，江啟臣與市議員劉美芳、黃復興黨部主委張德浩與在場居民一起合唱。

江啟臣表示，國民黨在野跟人民站在一起，國民黨在野要強力監督政府，如今倒行逆施離人民越來越遠的民進黨政府，一定要發揮國民黨力量，無論是在瘦肉精議題或是網軍治軍，其他零零總總政府做不好的地方，都要勇敢站出來說不，這就是國民黨，靠此信念凝聚在一起。

江啟臣說，當然也希望有更多年輕人加入國民黨，他在擔任主席前，年輕黨員真的很少，大約3％，過去8個月以來新入黨40歲以下的年輕人、比率占40％，老中青對於國民黨都一樣重要，需要世代傳承、合作，並非對立，只要國民黨與民眾站在一起，不分世代都會支持。

如今網路時代都透過手機、網路聯繫，江啟臣說，他擔任主席以後就開發數位黨部，鼓勵大家下載國民黨APP，APP內會有國民黨最新消息、友善商店，也可以查詢黨員身分、入黨多少年，新北市入黨60年有281位。

今天的活動是由黃復興黨部協助安排，江啟臣表示，聽聞眷村民眾說「國民黨選舉的時候找我們，選後就忘記我們！」聽了相當難過，對於黃復興黨部的要求，就是服務優先、關心優先，要讓國民黨的鐵衛部隊感受到黨的關心。

江啟臣說，黃復興黨部一直是國民黨的最鐵衛的部隊，無論國民黨好壞不離不棄，永遠支持國民黨。國民黨以往很少跟黃復興地方眷村互動，張德浩接任黃復興黨部主委，雖然他並非上將、中將，彼此的共識就是來服務。