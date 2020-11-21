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江啟臣：把黨員找回來凝聚國民黨 號召明日上街頭抗議

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席江啟臣今下午前往新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」，江啟臣說要把黨員找回來，只有靠信念與理念跟向心力，才能凝聚國民黨。記者江婉儀／攝影
國民黨主席江啟臣今下午前往新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」，江啟臣說要把黨員找回來，只有靠信念與理念跟向心力，才能凝聚國民黨。記者江婉儀／攝影

國民黨主席江啟臣今下午前往新北市板橋區健華新城社區活動中心，參加「復興啟程聯歡會」，江啟臣說要把黨員找回來，只有靠信念與理念跟向心力，才能凝聚國民黨，也號召明日一起走上街頭抗議民進黨政府。活動最後，江啟臣與市議員劉美芳、黃復興黨部主委張德浩與在場居民一起合唱。

江啟臣表示，國民黨在野跟人民站在一起，國民黨在野要強力監督政府，如今倒行逆施離人民越來越遠的民進黨政府，一定要發揮國民黨力量，無論是在瘦肉精議題或是網軍治軍，其他零零總總政府做不好的地方，都要勇敢站出來說不，這就是國民黨，靠此信念凝聚在一起。

江啟臣說，當然也希望有更多年輕人加入國民黨，他在擔任主席前，年輕黨員真的很少，大約3％，過去8個月以來新入黨40歲以下的年輕人、比率占40％，老中青對於國民黨都一樣重要，需要世代傳承、合作，並非對立，只要國民黨與民眾站在一起，不分世代都會支持。

如今網路時代都透過手機、網路聯繫，江啟臣說，他擔任主席以後就開發數位黨部，鼓勵大家下載國民黨APP，APP內會有國民黨最新消息、友善商店，也可以查詢黨員身分、入黨多少年，新北市入黨60年有281位。

今天的活動是由黃復興黨部協助安排，江啟臣表示，聽聞眷村民眾說「國民黨選舉的時候找我們，選後就忘記我們！」聽了相當難過，對於黃復興黨部的要求，就是服務優先、關心優先，要讓國民黨的鐵衛部隊感受到黨的關心。

江啟臣說，黃復興黨部一直是國民黨的最鐵衛的部隊，無論國民黨好壞不離不棄，永遠支持國民黨。國民黨以往很少跟黃復興地方眷村互動，張德浩接任黃復興黨部主委，雖然他並非上將、中將，彼此的共識就是來服務。

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