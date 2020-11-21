爆國家政軍兵推兩年沒開 吳斯懷：沒本事就應守規矩

行政院日前遭質疑食安、治安會報很久沒開會，國家永續發展委員會也被爆近2年沒開會，國民黨立委吳斯懷表示，真正影響國家安全的是每年「國家政軍兵推」，去年和前年都沒有召開，他質疑近幾年兩岸關係越來越嚴峻，台海情勢日益緊張，為什麼蔡政府連續兩年不開國家政軍兵推？

吳斯懷昨天在臉書上表示，國家政軍兵推由國安會主導，以檢視政府跨部會合作和危機應變的能力，總統依慣例進入圓山指揮所，政軍兵推的目的在檢驗政府面臨國家安全遭受威脅，兩岸「和」、「戰」大計時，部會橫向聯繫合作是否順暢等，考驗政府跨部會危機應變能力。

吳斯懷說，政軍兵推一般概分為三個項目，第一是指揮所的緊急開設與正、副總統及重要首長的安全轉移；其次是國家關鍵基礎設施的防護演練；第三是針對各項危機狀況想定，藉由「政軍兵棋推演」模式，磨練政府各部會首長、機關及人員，在不同的狀況想定中，進行角色推演及狀況研析、處理。

吳斯懷說，戰略的最高層次是大戰略，其下依序為國家戰略、國防戰略、軍事戰略、野戰戰略，所以國家安全必須先有國家戰略的指導，國防戰略構想，才有所本，進而完成軍事戰略部署，最後執行野戰戰略的規劃。

吳斯懷說，從前總統陳水扁開始每年在國軍「漢光演習」前，先實施「國家政軍兵推」，之後將推演的國家安全防衛結論，納入「漢光演習」中執行或驗證，綜觀這兩年除台海兩岸的問題，包含新冠肺炎疫情管控、美國總統大選影響、食品安全管制、國際經貿合作等議題，都可以在「國家政軍兵推」中進行想定推演、各部會研析及處置，以獲致最佳的行動方案，有這麼好的國家危安管控機制但蔡政府不做，讓他不能理解。

吳斯懷說，不只食安、治安會報，甚至2年也沒召開「對外經貿戰略會談」，這些攸關百姓民生、國家經濟發展的重大定期會議都未召開，蔡政府從上到下的螺絲是不是鬆了？他呼籲蔡政府與其花時間、花精神解釋為何不召開相關國家層級的會議，不如務實本分的執行應該做的事，所謂「沒本事、就應守規矩」，這才是一個負責任的執政黨。