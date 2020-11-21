快訊

國防部：已初步掌握F-16戰機可能失聯地點

金馬57／噓直擊！ 金馬獎星光大道現場直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲今拜會前台東縣長吳俊立 吳：我們是好朋友

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
民眾黨主席柯文哲（左一）拜訪台東市天后宮，受到民眾熱情迎接。記者尤聰光／攝影
民眾黨主席柯文哲（左一）拜訪台東市天后宮，受到民眾熱情迎接。記者尤聰光／攝影

台灣民眾黨立委邱臣遠明天在台東成立服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲提前一天抵達台東，展開私人行程，安排拜會前台東縣長吳俊立，留下想像空間。對此，柯不做回應。吳則說，兩人是多年好朋友。

吳俊立說，他認識柯市長多年，兩人是好朋友，柯來台東拜會他，當然要盡地主之誼，今天下午私人行程都由他安排，行程都是禮貌性拜訪地方人士，彼此話家常，沒有談論政治議題，請大家不用想太多。

邱臣遠明天在台東成立服務處，柯文哲將出席。柯提前一天，今天下午2點抵達台東。首站到今晚下榻的飯店，在飯店咖啡廳與吳俊立等地方人士碰面，閒聊1個小時後，一行人赴台東市天后宮。由於是私人行程，柯全程不做回應。

邱臣遠7月在宜蘭成立服務處，9月5日花蓮服務處開張，明天台東服務處也要成立，被解讀是民眾黨在布局2024總統大選。吳俊立為柯安排行程，兩人互動關係也充滿想像空間。

民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）明天參加自家立委邱臣遠台東服務處成立，今天提前一天抵達台東，拜會前台東縣長吳俊立（右），相談甚歡。記者尤聰光／攝影
民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）明天參加自家立委邱臣遠台東服務處成立，今天提前一天抵達台東，拜會前台東縣長吳俊立（右），相談甚歡。記者尤聰光／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）赴台東市天后宮向媽祖參香，前縣長吳俊立（左二）陪同。記者尤聰光／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）赴台東市天后宮向媽祖參香，前縣長吳俊立（左二）陪同。記者尤聰光／攝影

台東 台灣民眾黨

延伸閱讀

被問鄭文燦接閣揆會比蘇貞昌好？柯文哲：我才不敢介入

北一女宿舍改建共享辦公室 柯文哲：將洽談第二間

【重磅快評】一場秋鬥的政治精算 柯文哲被虧剛好而已

中天換照案 議員斥總統「屁都不放」 柯：起碼蘇要回應

相關新聞

爆國家政軍兵推兩年沒開 吳斯懷：沒本事就應守規矩

行政院日前遭質疑食安、治安會報很久沒開會，國家永續發展委員會也被爆近2年沒開會，國民黨立委吳斯懷表示，真正影響國家安全的...

【民進黨打敗民進黨／下】中央、地方齊燒 上屆九合一被討厭的氛圍又浮現

蔡政府宣布開放萊劑美豬進口政策後，質疑聲浪四起，就在民進黨忙於應對外部萊豬砲火之際，自家後院也著了火，行政院因發言人失言與網軍爭議遭到撻伐，部分綠營地方首長也陷入施政與言行爭議；接踵而來的負面事件，已讓綠營內部嗅到2018年九合一選前「討厭民進黨」的氛圍。

提修法自家人都不挺 陳菊光環褪色只剩人權掛嘴邊？

因應世界人權日將至，國家人權委員會辦了一系列的活動，今天為響應為弱勢婦女發聲，監察院長、人權會主委陳菊也到場力挺；陳菊致詞時談起人權琅琅上口，但她就任院長後提出的第一項「人權委員職權行使法」修法，黨內同志卻很不給面子。

柯文哲今拜會前台東縣長吳俊立 吳：我們是好朋友

台灣民眾黨立委邱臣遠明天在台東成立服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲提前一天抵達台東，展開私人行程，安排拜會前台東縣長吳...

推廣社會住宅包租代管333 徐國勇：多了收益少了煩惱

內政部長徐國勇今天和藝人黃西田共同推廣「社會住宅包租代管333」，徐國勇說，社宅包租代管有「3稅減免、3費補助、3年有服...

影／2022年大選布局 陳椒華：台中領頭羊目標成立黨團

時力新任黨主席、立委陳椒華今天在台中說，接下黨主席最重要工作是為2022年大選布局，尋找優秀人才投入縣市首長、議員選戰，...

公投案疑遭卡 江啟臣：在野蔡公投、執政砍公投

國民黨立委江啟臣與林為洲日前分別提出「公投綁大選」、「禁止瘦肉精美豬進口」2項公投，中選會日前召開委員會議，決議將請提案...

保釣50年 江啟臣重倡台日漁業協議、東海和平倡議精神

今天是保釣運動發起滿50周年，國民黨主席江啟臣中午在臉書表示，無論從歷史文獻或地理、法理，釣魚台列嶼主權屬於中華民國殆無...

秋鬥議題多失焦？江啟臣：多人不滿政府所作所為

秋鬥遊行明天登場，外界擔心議題多萊豬會不會被模糊焦點，國民黨主席江啟臣指出，不會模糊焦點，這些議題都是要求政府要聽到民意...

若換閣揆仍「把國家當你家」 江啟臣：換跟不換沒有差

外傳行政院長蘇貞昌將下台，國民黨主席江啟臣今受訪指出，他不在乎他們誰當閣揆，如果換下個閣揆、內閣一樣只是要傷害人民「把國...

肯定拜登加稅 朱立倫：台灣僅債留子孫派

蔡政府執政已來，從推動前瞻基礎建設、軍購，到新冠肺炎防疫紓困條例，大肆編列特別預算，讓中央政府財政持續惡化。國民黨前主席...

柯建銘：立法院這會期 一定要加開臨時會

民進黨立院黨團總召柯建銘今參加新北三重區聯絡處成立暨黨務座談大會，柯建銘受訪指出，立法院這會期一定要加開臨時會，因為法定...

熱門新聞

中天新聞員工何去何從？杜紫宸向蔡衍明提3建議

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

新冠疫苗買到了 陳時中曝「口袋已有一些」僅差付訂金

進RCEP要承認一國兩制？馬英九：經濟部說些不存在障礙

65年後重逢 你依舊是我今生的新郎

上海新增兩名新冠本土病例！當地如臨大敵 連夜排查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。