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柯文哲今拜會前台東縣長吳俊立 吳：我們是好朋友
台灣民眾黨立委邱臣遠明天在台東成立服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲提前一天抵達台東，展開私人行程，安排拜會前台東縣長吳俊立，留下想像空間。對此，柯不做回應。吳則說，兩人是多年好朋友。
吳俊立說，他認識柯市長多年，兩人是好朋友，柯來台東拜會他，當然要盡地主之誼，今天下午私人行程都由他安排，行程都是禮貌性拜訪地方人士，彼此話家常，沒有談論政治議題，請大家不用想太多。
邱臣遠明天在台東成立服務處，柯文哲將出席。柯提前一天，今天下午2點抵達台東。首站到今晚下榻的飯店，在飯店咖啡廳與吳俊立等地方人士碰面，閒聊1個小時後，一行人赴台東市天后宮。由於是私人行程，柯全程不做回應。
邱臣遠7月在宜蘭成立服務處，9月5日花蓮服務處開張，明天台東服務處也要成立，被解讀是民眾黨在布局2024總統大選。吳俊立為柯安排行程，兩人互動關係也充滿想像空間。
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