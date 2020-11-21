推廣社會住宅包租代管333 徐國勇：多了收益少了煩惱

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
內政部長徐國勇搞笑幫黃西田按摩肩膀。記者徐偉真／攝影
內政部長徐國勇搞笑幫黃西田按摩肩膀。記者徐偉真／攝影

內政部徐國勇今天和藝人黃西田共同推廣「社會住宅包租代管333」，徐國勇說，社宅包租代管有「3稅減免、3費補助、3年有服務」的好康，鼓勵房東們加入，把租屋交給專業的租賃業者，雖然有相關費用，但有了333獎勵，實際收益會比自己出租更多，也少了煩惱。

內政部今天在松山慈祐宮前舉辦記者會，宣布社會住宅包租代管行動專車巡迴起跑，未來專車將深入民間宮廟、商圈和舉辦焦點團體座談會等24場活動，深入地方詳細說明。

徐國勇說，3稅減免是租金所得稅、房屋稅和地價稅的賦稅減免，3費補助是每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助，3年有服務是提供房東及房客3年專業租屋管理服務，採因地制宜，隨到隨辦方式辦理，非常方便，房東在家就可安心收租，透過專業出租管道媒合租客。

內政部表示，內政部從2017年開始推動社會住宅包租代管計畫，透過獎勵、補助及專業服務的方式，引導民間房屋參與，去年起政府進一步推動「社會住宅包租代管2.0」採雙軌模式，「縣市版」除擴及15個縣市政府招募業者辦理外，更加入「公會版」國家住宅及都市更新中心透過6直轄市地方公會及業者辦理，在中央、地方政府、公會及租賃服務業者共同努力下，截至今年10月底，已協助媒合1萬1千多戶的弱勢及一般房客入住。

為了推廣社會住宅包租代管333，徐國勇和黃西田及黃西田女兒黃露瑤合拍宣傳影片，黃西田致詞時，提到影片中徐國勇幫他按摩他講「鬆鬆鬆」（台語音近333）的片段，徐國勇聽到後上台重現片段內容，引發哄堂大笑。

內政部長徐國勇。記者徐偉真／攝影
內政部長徐國勇。記者徐偉真／攝影
內政部長徐國勇（左）和藝人黃西田共同規廣社會住宅包租代管333。記者徐偉真／攝影
內政部長徐國勇（左）和藝人黃西田共同規廣社會住宅包租代管333。記者徐偉真／攝影

徐國勇 社會住宅 內政部

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