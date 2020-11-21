影／2022年大選布局 陳椒華：台中領頭羊目標成立黨團

時力新任黨主席、立委陳椒華今天在台中說，接下黨主席最重要工作是為2022年大選布局，尋找優秀人才投入縣市首長、議員選戰，其中台中是重要選區，尤其時力在2020年大選政黨票，包括台中市北北屯、大里霧峰、東西中南、西南屯等選區都有超過議員當選門檻支持者的潛力，台中將成為2020大選的領頭羊，目標至少拿下三席議員，並在議會成立黨團。

時代力量在2020年大選政黨票部份，全國拿下109.8萬票，得票率7.75%，在台中市13.27萬餘票，得票率7.89%，略高於全國平均。

時力台中黨部今天下午一時舉辦「政，需要你！」政治工作研習班，共規畫6周、10堂課，陳椒華出席分享長年投入環保運動和進入立法院的經歷。

她說，台中黨部主委洪錦鈺接任後積極規劃活動，這場「政，需要你！」政治工作研習班延攬眾多公共事務領域人士擔任講師，為2022年大選布局，她很高興看到很多中部年輕人投入。

陳椒華強調，2020年時代力量在台中的政黨票以北北屯、大里霧峰、東西中南區、西屯和南屯居多，將會針對這幾區重點經營，培訓優秀候選人，讓時代力量在台中能至少當選三席議員，並能在議會成立黨團。