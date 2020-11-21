公投案疑遭卡 江啟臣：在野蔡公投、執政砍公投

國民黨立委江啟臣與林為洲日前分別提出「公投綁大選」、「禁止瘦肉精美豬進口」2項公投，中選會日前召開委員會議，決議將請提案人之領銜人限期補正後，再提委員會議審議。江啟臣今指出，再次證明在野蔡公投、執政砍公投。

江啟臣今參加國民黨126周年黨慶活動受訪指出，他感到很憤怒，2018之後民進黨火速利用立法院多數沒收人民公投，把公投重新關回鐵籠，這次也在鐵籠公投之下依規定提出公投連署，預計明年8月28日讓人民來行使公投權利，但是遺憾還是一再刁難。

江啟臣說，這2案明明沒有什麼問題，他自己參加聽證會，聽證會好幾位專家，且他都表達相當明確，內容上不涉及到什麼爭議，中選會不應該做內容審查，應該是形式程序審查，如果刁難代表只想沒收公投。