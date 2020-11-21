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若換閣揆仍「把國家當你家」 江啟臣：換跟不換沒有差

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨主席江啟臣今受訪指出，他不在乎他們誰當閣揆，如果換下個閣揆、內閣一樣只是要傷害人民「把國家當你家」，換跟不換沒有差。圖／報系資料照片
國民黨主席江啟臣今受訪指出，他不在乎他們誰當閣揆，如果換下個閣揆、內閣一樣只是要傷害人民「把國家當你家」，換跟不換沒有差。圖／報系資料照片

外傳行政院長蘇貞昌將下台，國民黨主席江啟臣今受訪指出，他不在乎他們誰當閣揆，如果換下個閣揆、內閣一樣只是要傷害人民「把國家當你家」，換跟不換沒有差。

江啟臣今參加國民黨126周年黨慶活動受訪指出，他只在乎會影到人民健康、對健康有疑慮的萊豬、對言論自由空間、新聞自由戕害的做法，如果換下個閣揆、內閣一樣只是要傷害人民，那還不是一樣。

另外有媒體問到近期因為萊豬、行政院前發言人等爭議，是否感受到2018年討厭民進黨氛圍又回來了，江啟臣說，民主政治人民最大，人民想要給誰權力，自然會在投票的時候給予，但不代表是永遠，隨時都可以收回，這就是民主的可貴。

江啟臣表示，這提醒任何握有權力的執政者、政黨必須要謙卑，這也是蔡總統自己曾說過的話，若讓人民在寒冬、風雨上街頭，當總統的人應該感到羞愧，而現在握有最大權力的民進黨，應該了解解民眾對很多事情的憤怒，這不是討厭誰不討厭誰。

江啟臣 行政院 民進黨

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