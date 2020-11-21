肯定拜登加稅 朱立倫：台灣僅債留子孫派

蔡政府執政已來，從推動前瞻基礎建設、軍購，到新冠肺炎防疫紓困條例，大肆編列特別預算，讓中央政府財政持續惡化。國民黨前主席朱立倫上午表示，台灣的政黨政治造就債留子孫派、中華民國派，民粹主義就是台灣民主悲哀。

朱立倫指出，美國總統當選人拜登選舉時就主張，若當選要加稅，把公司企業所得稅與富人稅提高，從國外賺的資產課稅額提高，哪一個人敢在選舉前堅持這件事情？「我好佩服這個政見」。

朱立倫表示，任行政院副院長時曾拜訪瑞典國會，得知他們國會成員分兩派，左派說要加稅，右派說要減稅。朱說，他當時回瑞典國會議員稱，台灣也有兩個主要政黨，雖兩黨對立嚴重，但在立法院永遠都只有一派：主張減稅、增加福利。

朱立倫批評，台灣政黨僅「債留子孫派」，「又簡稱中華民國派」，他沒罵前總統馬英九、陳水扁等任何人，但台灣過去平均稅賦稅率近20%，總統直選後一去不復返，現在大概僅剩約12%，在立法院提加稅、提減社會福利都不會通過。

朱立倫揶揄，在台灣的政黨只要貼統獨標籤就可區別，其他都是債留子孫派。

朱立倫說，他當立委時，財政部對立委提減稅案，還會要求提出相對的減少稅出法案；但現在行政院帶頭違反預算法，可以提出減稅案，不用提出檢討支出做法。朱批評，債留子孫派、中華民國派只在台灣實現，民粹主義就是民主悲哀。

朱立倫表示，企業調查認為台灣經濟威脅第一名就是民粹主義，只要碰到民粹炸彈就準備關門，像皇家牛肉麵店因去拿了牛肉麵節冠軍，剛好民進黨要打萊牛，打的時候連求證都沒有，網軍再進來追擊，要不是剛好有檢驗報告，早就關門。

也因台灣的政黨政治文化使然，政治人度的政策，「短期煙火最快，經費要花在現在看得到的」，即使預算法規定政府支出要評估成本效益，政府借錢要受公債法規範，遇特別危難才可編特別預算，但現在的政府並未照預算法規範。

朱立倫說，他在全世界第一次聽見要鋪馬路、蓋校舍或停車場也可以編特別預算；捷運建設最假的是把像捷運三環三線由公務預算改特別預算，其他的錢做小型基礎建設「這叫綁樁」，這就叫煙火，這是破壞財政秩序，影響國家未來。

「台灣要走回專業」，朱立倫感嘆，每條捷運要花八至十年建設，包含淡海輕軌在內，若非他堅持，會有現在正在蓋的捷運路線？他新北市長任內還花300多億元做了80萬戶五水下水道，8年做的比全台其他縣市加總還要多，這也沒掌聲。