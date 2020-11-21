台南地方自治史頭一遭 9屆新營太北里長遭罷免今投票

台南市新營區太北里里長王献彰罷免案今天上午8時起開始投票，下午4時進行開票，選委會公告該選區選舉投票人數為1664人，罷免案要通過需要4分之1選舉人數投票門檻，也就是416票，且同意票要高於不同意票才能成立，王献彰今天現身投開票選外，表達被罷免理由不能認同，指是「選舉恩怨」。

台南市選委會在10月6日公告台南市第3屆新營區太北里里長王献彰罷免案宣告成立，是台南市地方自治史頭一遭，80歲的王献彰連任9屆里長、2次特優里長，他連日拜訪支持者、開說明會，並動員支持者投下不同意票；王献彰認為，罷免里長案成立的門檻太低，應該修法提高，罷免案未來會沒完沒了。

提案罷免理由包括把持資源，分化地方、環境汙染、社區事務、火警、把持資源及等 ，王献彰反駁不是理由，都是歷次選舉恩怨造成，為反制罷免案。

台南市選委會主委方進呈、總幹事顏振標、新營區長魏文貴就前往2投票所巡視選務，選務人員戴口罩、手套、護目鏡做好防疫，並查對選舉人名冊發給選票，方進呈說，選民投票間保持距離，加上手部消毒、量測體溫才能投票，做好選務工作。