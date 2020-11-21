台美經濟對話簽MOU 藍委：落實程度有待觀察

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會今天舉行，公布9項議題討論後的事實清單，國民黨立委認為，台美簽署美台經濟繁榮夥伴對話MOU，但MOU沒有法律約束力，這次會談結果未來如何落實、落實的程度有待觀察。

國民黨立委曾銘宗表示，川普政府下台前和台灣簽署MOU，形式上顯示台美關係大幅提升，有重大意義，也將積體電路列為優先合作項目，但未來在執行面，例如基礎建設、能源投資等涉及到美國印太策略執行，相對風險要注意，未來在執行上，拜登上台後是否繼續買單，從過去「貿易暨投資架構協定」（TIFA）不是正式協定，美國之後也沒有落實執行來看，這次的對話在落實面有待進一步觀察。

國民黨立委賴士葆說，這次對話就像論壇，類似這兩天正在舉行的APEC，意義不大，大家比較想看到的成果應該像是恢復2016年停開至今的TIFA，不然有點口惠實不至的感覺，也會讓人覺得美國友台，但沒有實質的內容，MOU沒有法律約束力，美國下任政府是否買帳也不知道，未來要看是否落實、落實程度，大家關注的還是FTA、BTA。