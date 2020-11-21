台美經濟夥伴對話機制 鄧振中：兩者並行不會取代TIFA

「台美經濟繁榮夥伴對話」已落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今表示，此對話機制各個重要議題可能會簽定不同協議，像是科技方面可能會有科技協定，但這機制不會取代台美TIFA（貿易暨投資架構協定），因為這是兩個並行的機制。

鄧振中今與經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）等人舉行記者會，說明台美經濟繁榮夥伴對話達成的事實清單，包含確認半導體戰略合作為優先項目、簽署5年效期且可再展延的台美對話機制常態化備忘錄(MOU)，預計每年召開對話，以及為展現持續擴大於科學技術領域合作之承諾，宣布AIT和我國駐美代表處有意展開「科學及技術協定」談判等等。

各界關注此對話機制是否取代TIFA，鄧振中解釋，對話機制各個重要議題不同工作小組在有成果的情況下，都可能會簽定不同協議，像是科技方面可能會有科技協定，但機制不會取代台美TIFA（貿易暨投資架構協定），因為這是兩個並行的機制。

鄧振中說，TIFA是討論特定議題，這次是台美雙方都認為有需要擴大對話內容，才會有台美經濟繁榮夥伴對話機制產生。

吳釗燮也補充說明，台美BTA主責單位是USTR(美國貿易代表署)，涉及到進口、出口、關稅等議題，和這次台美經濟繁榮夥伴對話本質不同，對話不會取代TIFA架構，也不會去產生FTA，這次是有關經濟、產業等的台美對話，也因此這次台美對話並無談到TIFA或美豬等相關議題。