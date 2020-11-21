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影／陳吉仲出席台南肉燥飯節 尊重秋鬥也力挺台灣豬

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天大吃滷肉飯，呼籲只吃台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天大吃滷肉飯，呼籲只吃台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影

秋鬥遊行明天登場主題聚焦「反毒豬、反雙標、反黨國」，農委會主委陳吉仲今天出席台南肉燥飯爭霸戰時表示，尊重所有參與人的權利 ，但他也強調，全世界有101個國家允許萊克多巴胺豬肉在安全容許量進口，台灣訂的標準更嚴格，明年1月1日開始，院長指示各部會配合衛福部把台灣豬標章做好，大家吃的肉燥飯等豬肉製品都會有明確來處標示。

陳吉仲說，政府一定會做好標示把關，若特定族群覺得有疑慮，目前只有美國進口，請消費者只購買國產豬；針對畜牧產業方面，行政院投入130億基金，會讓產業永續經營，把產業顧好，消費者的安全具體保障，面對這樣一個國際貿易障礙的問題解決之後，國家就可以大幅邁上這個世界。

身為農委會主委全部都是以消費國產豬消費國產農產品為主，明年一月一日開始3500多所學校160萬學童學校午餐全面使用國產食材，重點不在於讓不當萊克多巴胺進入校園，讓所有小朋友在學校使用在地食材，讓家長安心，農民所得增加，做好食農教育。

陳吉仲說，台南小吃最好吃，只要是在地的肉燥用國產豬肉，都有清楚標示，國產豬佔全國市場供應佔9成，傳統市場都是用國產豬，農委會會配合衛福部肉燥飯會做好標示，會寫明肉從那裡來，請消費者安心，農委會會全力支持在地政府舉辦促銷活動。

台南市長黃偉哲也力促台南肉燥飯，將來只吃台灣豬，開放萊豬進口，但最重要的是消費者有選擇的權利，也保證到台南吃的肉燥飯都是台灣豬，如果不用台灣豬就用消費者的力量來做選擇。

農委會主委陳吉仲今天出席台南滷肉飯爭霸戰力挺台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席台南滷肉飯爭霸戰力挺台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席台南滷肉飯爭霸戰力挺台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席台南滷肉飯爭霸戰力挺台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席台南滷肉飯爭霸戰力挺台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席台南滷肉飯爭霸戰力挺台灣豬肉。記者吳淑玲／攝影

農委會 陳吉仲 萊克多巴胺

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