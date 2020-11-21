台美經濟對話落幕 印太地區是之後討論焦點之一

外交部今天表示，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）20日在美國華盛頓舉行，會中首先由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署一份為期5年，並得再延長5年的備忘錄（MOU），做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。雙方接續就科學與技術等議題進行討論。

外交部表示，對話在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith J. Krach）及我國行政院政務委員鄧振中率領下，以實體及視訊方式舉行；我方由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴美國華府與美方進行實體會議，經濟部長王美花、科技部長吳政忠、外交部政務次長曾厚仁等在台北以視訊方式參與。

外交部表示，會中先由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署一份為期5年，並得再延長5年的備忘錄（MOU），做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。雙方接續就科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題進行討論，重點包括：

科學與技術：為促進對廣泛科學及技術議題的共同認知，雙方宣布將就科學及技術協定進行諮商，以做為持續深化科學技術合作的承諾，希望藉此協定，雙方將能透過數據、專業知識、人員等交流及其他合作，更進一步促進科學知識、技術創新、在第三國的能力建構，以及研究誠信及保護。

5G及電信安全：台灣為5G乾淨通道（5G Clean Path）的夥伴。台灣的產能可提供美商就乾淨網路方面堅實的支援。雙方並就推廣乾淨網路、以及供應商多元化的方式進行討論。

供應鏈：考慮到台灣在高科技硬體製造具競爭優勢，且美國在全球高科技產業具領導地位，其中半導體產業將帶動雙方經濟顯著而長期的利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為優先項目，另將致力在醫療及其他關鍵技術供應鏈的合作。

婦女經濟賦權：基於雙方近期在拉丁美洲與加勒比海地區就提倡年輕女性企業家合作，以及在新南向國家共同推動婦女經濟賦權，雙方確認對全球婦女經濟賦權的支持。

基礎建設合作：雙方藉由近期簽署的「基礎建設融資及市場建立合作架構」，強化技術交流與資訊分享，以促進在印太及新南向國家基礎建設的投資。台灣並確認對於藍點網絡（Blue Dot Network）倡議，包括透明化、負責任、韌性、環境與社會永續發展等原則的支持。雙方也同意籌組夥伴商機考察團（PODs），針對優先領域，與南亞、東南亞、太平洋及拉丁美洲夥伴國，共同探索海外商機。雙方並致力探尋在基礎建設、再生能源資源如風能、太陽能等領域的共同商機。

投資審查：雙方承諾共同探討如何增進美國海外投資委員會（CFIUS）與經濟部在投資審查工作上的交流與合作。

全球健康安全：台灣的個人防護裝備生產製造，及美國在疫苗、藥品及試劑的研發居全球領先地位。雙方盼於數位科技研發加強合作，以提供健康照護及醫療產品相關的商機。

外交部表示，台美雙方確認「印太地區」應是之後討論的區域焦點之一，包括推動與台灣新南向政策及美國區域戰略目標一致的合作倡議，雙方並同意在對話項下成立數個工作小組，討論目前及未來的經濟合作議題，並在未來對話時持續更新進展。