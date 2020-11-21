台美經濟繁榮夥伴對話 行政院：升級進到新的里程碑

「台美經濟繁榮夥伴對話」已落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今率部會官員等人出席記者會，說明對話達成的事實清單，例如簽署5年效期且可再展延的台美對話機制常態化備忘錄(MOU)，預計每年召開對話，不會因為政黨輪替而有所影響。鄧振中表示，藉由台美全面性對話，讓雙方交往在實質議題上升級進到新的里程碑。

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會出席人員包含，鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）。

鄧振中表示，「台美經濟繁榮夥伴對話」是一項台美之間全面性議題的對話，討論的議題除了經濟，還包括科技合作、婦女參與社會經驗、醫藥衛生、基礎建設、能源轉型與新南向政策，藉由台灣跟美國的全面性對話，讓雙方交往在實質議題上升級進到新的里程碑。

鄧振中說，美方代表不斷強調，台美共享民主的基本價值，是美國可以信賴的夥伴，也不斷提及我國包含人才、研發能力、女性貢獻、尊重智慧財產的優勢，更尊崇我國在防疫上的成就，更對台灣提供口罩表達高度的謝意。

外交部長吳釗燮則表示，「台美經濟繁榮夥伴對話」，是台美關係一個重要的里程碑，也是台美之間經濟議題的最高層級機制，是一個制度化、政府對政府的機制，預計每年召開，不會因為政黨輪替而有所影響。

吳釗燮說，台美雙方對彼此更緊密的戰略經濟合作，具有跨黨派的高度共識，透過制度性的對話展開長期且持續的經濟合作，對台灣的全球布局將更有利；對話中就未來經濟戰略議題深入交換意見，內容範圍廣泛，而且更具宏觀視野和戰略意義，開拓台美更多的合作空間。

美國在台協會處長酈英傑則說，這次對話是歷史性對話，匯集了雙方高層代表，討論如何在現有的基礎上繼續努力，並在美台廣泛且深刻的經濟關係中擴大合作。這次簽署的合作備忘錄，將為未來的年度高階「美台經濟對話」奠定基礎；未來這項「經濟對話」會每年輪流在華府與台北舉辦。

酈英傑表示，台美合作不只限於雙方之間，因為不論是在全球衛生安全、女性經濟賦權、或是科學科技合作，「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙。」已經一再展現，在邁向更加永續的全球經濟這條道路上，台灣是可靠的夥伴和關鍵的一員。美國將致力確保台灣能與世界分享其寶貴經驗，並協助全球夥伴進行能力建設。

酈英傑說，在昨晚實質性對話的基礎上，美方已經成立了幾個工作小組，將在許多雙方關切的議題上採取行動。同時，也會透過現有的其他平台，像是「全球合作暨訓練架構」（GCTF），持續推進雙方合作。