保釣50周年 馬英九：蔡政府空話保釣「主權讓大步」

今天是保釣運動發起滿50周年，前總統馬英九上午批評，今年6月22日日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名為「登野城尖閣」，蔡總統拿不出應有作為，令人質疑蔡政府顧主權、護漁權決心，讓人憂心「主權不讓步」會變「主權讓大步」。

馬英九表示，日本通過釣魚台更名案後，蔡總統既沒有說明為什麼釣魚台屬中華民國所有，也未批判日本侵犯我國領土主權的行徑，更沒有告訴大家政府維護主權與漁權的具體作法，只說一些要向世界「展現國民集體意志」的空話。

馬英九批評，在對日談判上，蔡政府不僅無法解決花東外海與日本八重山群島以南，台日專屬經濟海域重疊部分的漁權爭議，對於日方無視中華民國的釣魚台列嶼主權，強行在釣魚台領海內取締我漁船，更一籌莫展，不敢大聲抗議。

馬英九舉例，今年4 月我國漁船「宏吉財號」和「信福晟號」分於花蓮與台東台灣專屬經濟海域作業，卻遭日本公務船驅趕；9月我國漁船「新凌波236 號」在釣魚台12 海浬外遭日本保安廳巡邏艇碰撞，船體受損，蔡政府都無作為。

馬英九質疑，蔡政府上任以來對日本卑躬屈膝，態度軟弱，對護釣魚台主權拿不出應有作為與態度，宜蘭縣政府將釣魚台正名「頭城釣魚台」反制，內政部還低調表示這是地方權限，也不敢聲援；外交部雖有表達抗議，卻不見實質對日交涉。

馬英九認為，蔡政府大幅修改課綱，讓教科書失去中華民國視角，對釣魚台問題也僅以「台灣、中國與日本存有主權爭議」交代，此時民間的角色將更為重要。