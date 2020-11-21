快訊

被指無工廠登記 皇家傳承反駁：地下工廠沒那麼好找

訪台前「黑歷史」再被挖出！美環保署長惠勒曾任這行業說客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保釣50周年 馬英九：蔡政府空話保釣「主權讓大步」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今天是保釣運動發起滿50周年，前總統馬英九上午批評，今年6月22日日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名為「登野城尖閣」，蔡總統拿不出應有作為，令人質疑蔡政府顧主權、護漁權決心，讓人憂心「主權不讓步」會變「主權讓大步」。記者周志豪／攝影
今天是保釣運動發起滿50周年，前總統馬英九上午批評，今年6月22日日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名為「登野城尖閣」，蔡總統拿不出應有作為，令人質疑蔡政府顧主權、護漁權決心，讓人憂心「主權不讓步」會變「主權讓大步」。記者周志豪／攝影

今天是保釣運動發起滿50周年，前總統馬英九上午批評，今年6月22日日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名為「登野城尖閣」，蔡總統拿不出應有作為，令人質疑蔡政府顧主權、護漁權決心，讓人憂心「主權不讓步」會變「主權讓大步」。

馬英九表示，日本通過釣魚台更名案後，蔡總統既沒有說明為什麼釣魚台屬中華民國所有，也未批判日本侵犯我國領土主權的行徑，更沒有告訴大家政府維護主權與漁權的具體作法，只說一些要向世界「展現國民集體意志」的空話。

馬英九批評，在對日談判上，蔡政府不僅無法解決花東外海與日本八重山群島以南，台日專屬經濟海域重疊部分的漁權爭議，對於日方無視中華民國的釣魚台列嶼主權，強行在釣魚台領海內取締我漁船，更一籌莫展，不敢大聲抗議。

馬英九舉例，今年4 月我國漁船「宏吉財號」和「信福晟號」分於花蓮與台東台灣專屬經濟海域作業，卻遭日本公務船驅趕；9月我國漁船「新凌波236 號」在釣魚台12 海浬外遭日本保安廳巡邏艇碰撞，船體受損，蔡政府都無作為。

馬英九質疑，蔡政府上任以來對日本卑躬屈膝，態度軟弱，對護釣魚台主權拿不出應有作為與態度，宜蘭縣政府將釣魚台正名「頭城釣魚台」反制，內政部還低調表示這是地方權限，也不敢聲援；外交部雖有表達抗議，卻不見實質對日交涉。

馬英九認為，蔡政府大幅修改課綱，讓教科書失去中華民國視角，對釣魚台問題也僅以「台灣、中國與日本存有主權爭議」交代，此時民間的角色將更為重要。

釣魚台 日本 馬英九

延伸閱讀

進RCEP要承認一國兩制？馬英九：經濟部說些不存在障礙

中天新聞台關台華視接？馬英九：看了覺得不可思議

無法加入RCEP 馬英九：經濟部所稱障礙並不存在

趙守博將舉辦新書發表會 主題「使中華民國興旺，讓台灣更好」

相關新聞

秋鬥明登場估至少3萬人！訴求蘇貞昌內閣總辭下台

秋鬥遊行將於明天下午1時在凱道登場，訴求反毒豬、反雙標、反黨國。這是蔡英文總統連任後，首度集結民間團體、政黨的大型抗議活...

內閣改組傳得沸沸揚揚 陳其邁：捕風捉影程度居多

萊豬議題發燒，國民黨明天號召萬人上街秋鬥，其中另一個理由據稱是認為行政院長蘇貞昌傲慢，應該下台，高雄市長陳其邁今早對此表...

陳菊：蘇貞昌承擔責任辛苦 沒有換閣揆問題

近日傳出行政院長蘇貞昌將下台的換閣揆消息。監察院長、國家人權委員會主委陳菊今天表示，蔡英文總統已用行動支持蘇院長，沒有這...

影／陳吉仲出席台南肉燥飯節 尊重秋鬥也力挺台灣豬

秋鬥遊行明天登場主題聚焦「反毒豬、反雙標、反黨國」，農委會主委陳吉仲今天出席台南肉燥飯爭霸戰時表示，尊重所有參與人的權利...

保釣50周年 馬英九：蔡政府空話保釣「主權讓大步」

今天是保釣運動發起滿50周年，前總統馬英九上午批評，今年6月22日日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名為「登野城尖閣」，蔡總...

不怕川普下台 吳釗燮：台美對話機制常態化MOU效期5年

「台美經濟繁榮夥伴對話」已落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今率部會官員等人出席記者會，說明對話達成的...

又被問是否要接行政院長 鄭文燦笑回：專心市政

桃園市長鄭文燦今天參加八德一號社會住宅交誼茶會，有媒體在會後詢問鄭文燦又被點名要接任行政院長，對此有何想法？鄭文燦露出笑...

內閣改組外界揣測人選 蘇貞昌：怎沒有林佳龍、潘孟安

近期外傳內閣改組，即使總統府昨天表示，沒有內閣改組規畫。並且在蔡英文總統與蘇貞昌臉書粉絲專頁分別貼出同一支影片，大秀閣揆...

被問鄭文燦接閣揆會比蘇貞昌好？柯文哲：我才不敢介入

行政院長蘇貞昌內閣近日風波不斷，接連被地方縣市議員點名即將改組。但總統府否認此事，蔡英文總統與蘇貞昌還在臉書貼出同一支影...

習近平搶進CPTPP 王美花：這對中國相關門檻是高的

大陸國家主席習近平昨日在北京以視訊方式出席亞太經合組織第27次領導人非正式會議致詞表示，中方將積極考慮加入全面與進步跨太...

府院齊秀政績 蘇貞昌：讓人民知道，政府在為你做什麼

行政院長蘇貞昌今天上午前往屏東縣視察高屏東西向第二快速公路，有媒體提問，昨天蔡英文總統與蘇貞昌臉書粉絲專頁分別貼出同一支...

進RCEP要承認一國兩制？馬英九：經濟部說些不存在障礙

對台灣無法加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），經濟部長王美花稱RCEP是中國大陸主導，我方無法接受一國兩制，所以加...

熱門新聞

中選會宣布王浩宇罷免案成立 明年116投票

新冠疫苗買到了 陳時中曝「口袋已有一些」僅差付訂金

蘇震清妻子泣訴：全屏東都知道 蘇是盡心盡力好立委

獨／陰性證明之亂！排不到採檢 留德足球小將回不了家

中天新聞員工何去何從？杜紫宸向蔡衍明提3建議

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。