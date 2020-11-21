不怕川普下台 吳釗燮：台美對話機制常態化MOU效期5年

「台美經濟繁榮夥伴對話」已落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今率部會官員等人出席記者會，說明對話達成的事實清單，如簽署台美對話機制常態化備忘錄(MOU)。由於美國即將政黨輪替，外交部長吳釗燮則解釋，備忘錄效期是5年，且到期還是可以繼續展延，因此台美合作最重要是要討論，針對哪一個議題具體合作。

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會出席人員包含，鄧振中以及經濟部長王美花、吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）。

駐美代表處蕭美琴昨與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署一項備忘錄，為持續進行「台美經濟繁榮夥伴對話」以建立更深化與更全面性的經濟合作關係奠定基礎。

不過美方政權交替在即，MOU是否能在拜政府時期被延續備受關注。吳釗燮今在記者會解釋他完全不擔心延續性，因為2015年台美之間建立了「全球合作暨訓練架構」（GCTF）合作機制，當時美方是歐巴馬政府，台灣是馬英九政府，但是之後美方、台灣都經歷政權轉換，合作機制依然延續，且合作範圍越來越廣與茁壯，顯示雙方都真心誠意有意願針對雙邊合作繼續下去。

吳釗燮說，而經濟合作部分，美國對美台之間經濟合作是有跨黨派的支持，對於經濟合作上面簽定MOU，這在美國國會與內閣都有高度支持，這次MOU效期是5年，且到期還是可以繼續展延，他個人並不擔心延續性問題，目前台美合作最重要是要討論針對哪一個議題具體合作。