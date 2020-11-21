台美關係升溫！代表團赴美開會 台美已簽經濟備忘錄

行政院長蘇貞昌今天上午前往屏東縣視察高屏東西向第二快速公路時，針對台美對話簽署的經濟備忘錄、合作備忘錄一事，蘇貞昌表示，台美關係一再升溫，不但是買到武器，而且雙方官員層級越來越高，來往越來越多。蘇還說，我方派出的代表團在美國與官員直接開會，已經簽了MOU，也參與第一屆台美經濟繁榮夥伴對話。

關於台美對話簽署經濟備忘錄、合作備忘錄，蘇貞昌指出，在蔡總統領導下，大家看到台美關係一再升溫，不但是買到武器，而且雙方官員層級越來越高，來往越來越多。

蘇貞昌表示，我們現在派出的代表團就在美國跟美國的官員直接開會，已經簽了MOU，也參與第一屆台美經濟繁榮夥伴對話。

蘇貞昌還說，經濟部長王美花、經貿政委鄧振中也都實際視訊參與，不只這樣，我們可以看出台美之間，蔡總統一直從各方面來為台灣爭取最大的國家利益、最大的人民福利，所以我們會再繼續努力。