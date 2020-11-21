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被問鄭文燦接閣揆會比蘇貞昌好？柯文哲：我才不敢介入
行政院長蘇貞昌內閣近日風波不斷，接連被地方縣市議員點名即將改組。但總統府否認此事，蔡英文總統與蘇貞昌還在臉書貼出同一支影片，秀出今年續任閣揆後的所有政績，同步還標註對方，強調護國團隊繼續打拚。台北市長柯文哲上午參加國際扶輪3481地區樂智慈善公益園遊會，媒體問柯是否是府院聯合闢謠？柯未回答，只笑說「不要害我」。
媒體也追問柯，若找桃園市長鄭文燦來接閣揆，是好的人選嗎？會比蘇貞昌好？柯文哲說，「我才不敢介入」
至於會不會恢復敬老金1500元？柯文哲說，一個月480點是比較好用啦，「為什麼要恢復1500元給他選」。
媒體也問柯，明天不去秋鬥，但是否表態支持新聞自由 ？柯文哲說，新聞自由本來就要有的，為什麼要表態支持。
另外，皇家傳承牛肉麵因前行政院發言人丁怡銘美牛失言風波，聲名大噪，卻被民眾爆料冷凍調理包來自地下工廠。媒體問柯，業者是不是被「查水表」，柯文哲僅笑而未回答。
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