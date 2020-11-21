美環保署長惠勒訪台前「黑歷史」再被挖出 曾任煤炭業說客

我駐美代表蕭美琴證實，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台，對台灣來說，這是又一美台友好的象徵，但對美國而言，惠勒出訪的公帑運用挨轟浪費，且惠勒任職環保署長期間爭議不斷，除了出任環保署長前是煤炭業說客外，就任後的發言及其環境政策經常遭受質疑。

根據紐時報導，惠勒與團員預定乘坐專機訪台，費用大約新台幣713萬元，在台期間預計花費新台幣128萬元。然而，美國白宮正值改朝換代之際，拜登明年1月將就任總統，惠勒出訪被質疑是卸任前的畢業旅行，是否濫用公帑引發不少質疑。

惠勒發言人修伊特（James Hewitt）說，惠勒應邀赴台，將針對海洋垃圾、空氣品質、孩童健康等議題推展合作。惠勒曾說處理塑膠廢棄物是重中之重，環保署近期公布一份處理海洋垃圾的全球策略報告。

英國衛報去年報導，惠勒以前曾是隸屬於跨國律師事務所Faegre Baker Daniels的專業說客，曾在煤炭開採公司Murray Energy擔任代表至2017年8月。惠勒自2018年7月開始擔任環保署代理署長，去年1月獲川普提名為正式署長，其提名於次月底獲得通過。

由於川普過去曾稱氣候變遷是「中國的騙局」，當惠勒去年1月在提名聽證會上被問及此事時，他說，他不會使用「騙局」這個詞，但也不會說氣候變遷是「最大的危機」，並說「我覺得這是一個需要靠全球來解決的大問題」。

此外，惠勒當時還向新澤西州民主黨參議員布克（Cory Booker）說，他「還在研究」美國政府科學家兩個月前所提出有關熱浪、沿海水患與基礎設施毀損的報告，且不同意報告裡的一些發現。對此，布克表示，惠勒悍然無視科學。