秋鬥22日北市登場 600警維安交管

工運指標活動秋鬥22日登場，台北市警察局今天表示，22日遊行管制路段包含凱達格蘭大道、北平東路等，規劃600名警力執行維安交管勤務，呼籲民眾理性和平表達訴求。

北市警局發布新聞稿指出，2020秋鬥集會活動申請時間從22日上午8時至晚間10時止，遊行路線從凱達格蘭大道出發至民進黨中央黨部前。

北市警局表示，尊重民眾集會遊行權益及表達意見自由，活動周邊道路將實施交通管制，共規劃600名員警執行交管及集會現場安全維護，並視現場狀況採滾動式調整勤務。

警方指出，核准秋鬥遊行路線為凱達格蘭大道（集合後出發），右轉公園路、常德街，左轉中山南路東側慢車道、右轉濟南路，左轉林森南路、北路，右轉北平東路後集會。

警方針對遊行路線實施彈性交管，22日上午10時至下午17時，管制路段包含凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）全線車道、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

22日下午1時至下午5時，管制北平東路（林森北路至杭州北路）全線車道、杭州北路（北平東路至忠孝東路）全線車道，呼籲民眾配合或提前改道

警方建議，東西向車流可改走市民大道、愛國東西路、和平東西路；南北向車流可行駛中華路、重慶南路、林森南路、金山南路。

警方指出，前往台北火車站、台北轉運站或集會現場的民眾，可在捷運台北車站、台大醫院、中正紀念堂等站下車，管制路段內的公車候車處將暫停服務。