習近平搶進CPTPP 王美花：這對中國相關門檻是高的

大陸國家主席習近平昨日在北京以視訊方式出席亞太經合組織第27次領導人非正式會議致詞表示，中方將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)。經濟部長王美花今表示，台灣對於加入CPTPP從十年前就開始檢視我國相關體質，面對自由、高標準的體制相對已經是克服了，但對中國來說，CPTPP相關門檻則是高的。

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會今在行政院新聞中心舉行，出席人員包含行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中以及經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）。

我國爭取加入CPTPP多年，習近平昨則首次表態積極考慮。王美花表示，確實是第一次看到習近平提到考慮加入CPTPP，目前是兩方都還沒加入，但從過往CPTPP歷史來看，體制面是高標準的協定，而台灣十年前就開始檢視體質，包含NCC、衛福部陸續修法，以及智慧財產權法令都要符合這個高標準，我國體制面對於自由、高標準的體制相對已經是克服了，但對中國來說，CPTPP相關門檻則是高的。

王美花補充表示，CPTPP起初是TPP，由美國起草，我國比對相關要求後不斷提升我國體制自由化，變成CPTPP之後又增加許多標準，因有決心要加入，經檢視、修法克服相關高標準，相對中國考慮加入CPTPP算是有很好的準備；台灣要盡快爭取加入CPTPP，也有賴國人支持。