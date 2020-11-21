快訊

被指無工廠登記 皇家傳承反駁：地下工廠沒那麼好找

訪台前「黑歷史」再被挖出！美環保署長惠勒曾任這行業說客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平搶進CPTPP 王美花：這對中國相關門檻是高的

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會今在行政院新聞中心舉行。記者賴于榛／攝影
「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會今在行政院新聞中心舉行。記者賴于榛／攝影

大陸國家主席習近平昨日在北京以視訊方式出席亞太經合組織第27次領導人非正式會議致詞表示，中方將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)。經濟部長王美花今表示，台灣對於加入CPTPP從十年前就開始檢視我國相關體質，面對自由、高標準的體制相對已經是克服了，但對中國來說，CPTPP相關門檻則是高的。

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會今在行政院新聞中心舉行，出席人員包含行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中以及經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）。

我國爭取加入CPTPP多年，習近平昨則首次表態積極考慮。王美花表示，確實是第一次看到習近平提到考慮加入CPTPP，目前是兩方都還沒加入，但從過往CPTPP歷史來看，體制面是高標準的協定，而台灣十年前就開始檢視體質，包含NCC、衛福部陸續修法，以及智慧財產權法令都要符合這個高標準，我國體制面對於自由、高標準的體制相對已經是克服了，但對中國來說，CPTPP相關門檻則是高的。

王美花補充表示，CPTPP起初是TPP，由美國起草，我國比對相關要求後不斷提升我國體制自由化，變成CPTPP之後又增加許多標準，因有決心要加入，經檢視、修法克服相關高標準，相對中國考慮加入CPTPP算是有很好的準備；台灣要盡快爭取加入CPTPP，也有賴國人支持。

TPP 王美花 習近平

延伸閱讀

習近平：數字經濟是全球未來的發展方向

習近平：大陸將積極考慮加入CPTPP

習近平：大陸絕不走回頭路 不搞排他的小圈子

蝦皮擬增資 王美花：恐怕得在陸資審查新規定下審查

相關新聞

秋鬥明登場估至少3萬人！訴求蘇貞昌內閣總辭下台

秋鬥遊行將於明天下午1時在凱道登場，訴求反毒豬、反雙標、反黨國。這是蔡英文總統連任後，首度集結民間團體、政黨的大型抗議活...

內閣改組傳得沸沸揚揚 陳其邁：捕風捉影程度居多

萊豬議題發燒，國民黨明天號召萬人上街秋鬥，其中另一個理由據稱是認為行政院長蘇貞昌傲慢，應該下台，高雄市長陳其邁今早對此表...

張淑芬首辦畫展 蔡英文親自到台南觀賞

台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬在台南市立美術館舉辦「愛．無盡」首次個展，蔡英文總統今天上午特地南下觀賞，被問及首屆「台美...

陳菊：蘇貞昌承擔責任辛苦 沒有換閣揆問題

近日傳出行政院長蘇貞昌將下台的換閣揆消息。監察院長、國家人權委員會主委陳菊今天表示，蔡英文總統已用行動支持蘇院長，沒有這...

影／陳吉仲出席台南肉燥飯節 尊重秋鬥也力挺台灣豬

秋鬥遊行明天登場主題聚焦「反毒豬、反雙標、反黨國」，農委會主委陳吉仲今天出席台南肉燥飯爭霸戰時表示，尊重所有參與人的權利...

保釣50周年 馬英九：蔡政府空話保釣「主權讓大步」

今天是保釣運動發起滿50周年，前總統馬英九上午批評，今年6月22日日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台更名為「登野城尖閣」，蔡總...

不怕川普下台 吳釗燮：台美對話機制常態化MOU效期5年

「台美經濟繁榮夥伴對話」已落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中今率部會官員等人出席記者會，說明對話達成的...

又被問是否要接行政院長 鄭文燦笑回：專心市政

桃園市長鄭文燦今天參加八德一號社會住宅交誼茶會，有媒體在會後詢問鄭文燦又被點名要接任行政院長，對此有何想法？鄭文燦露出笑...

內閣改組外界揣測人選 蘇貞昌：怎沒有林佳龍、潘孟安

近期外傳內閣改組，即使總統府昨天表示，沒有內閣改組規畫。並且在蔡英文總統與蘇貞昌臉書粉絲專頁分別貼出同一支影片，大秀閣揆...

被問鄭文燦接閣揆會比蘇貞昌好？柯文哲：我才不敢介入

行政院長蘇貞昌內閣近日風波不斷，接連被地方縣市議員點名即將改組。但總統府否認此事，蔡英文總統與蘇貞昌還在臉書貼出同一支影...

習近平搶進CPTPP 王美花：這對中國相關門檻是高的

大陸國家主席習近平昨日在北京以視訊方式出席亞太經合組織第27次領導人非正式會議致詞表示，中方將積極考慮加入全面與進步跨太...

府院齊秀政績 蘇貞昌：讓人民知道，政府在為你做什麼

行政院長蘇貞昌今天上午前往屏東縣視察高屏東西向第二快速公路，有媒體提問，昨天蔡英文總統與蘇貞昌臉書粉絲專頁分別貼出同一支...

熱門新聞

中選會宣布王浩宇罷免案成立 明年116投票

新冠疫苗買到了 陳時中曝「口袋已有一些」僅差付訂金

蘇震清妻子泣訴：全屏東都知道 蘇是盡心盡力好立委

獨／陰性證明之亂！排不到採檢 留德足球小將回不了家

中天新聞員工何去何從？杜紫宸向蔡衍明提3建議

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。