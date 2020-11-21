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府院齊秀政績 蘇貞昌：讓人民知道，政府在為你做什麼

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
蔡英文總統臉書粉絲專頁貼出續任閣揆政績影片。記者陳弘逸／翻攝至蔡英文 Tsai Ing-wen臉書粉絲專頁
蔡英文總統臉書粉絲專頁貼出續任閣揆政績影片。記者陳弘逸／翻攝至蔡英文 Tsai Ing-wen臉書粉絲專頁

行政院蘇貞昌今天上午前往屏東縣視察高屏東西向第二快速公路，有媒體提問，昨天蔡英文總統與蘇貞昌臉書粉絲專頁分別貼出同一支影片，大秀續任閣揆政績，是否為總統府與行政院一同闢謠？對此，蘇貞昌回應，有一段時間就會公布這段時間以來的努力，要讓人民知道，政府在為你做什麼。

關於臉書粉絲專頁分別貼出同一支影片的府院闢謠說，蘇貞昌回應，我們很感謝，在蔡總統領導下，全體政府公務人員齊心合力，得到人民的支持，得到立法院指教、支持，所以我們很努力做事，做事要讓人民知道，政府在為你做什麼，所以有一段時間就會公布這段時間以來的努力。

至於政績的部分，蘇貞昌表示，確確實實國際公認臺灣防疫第一，而且我們連三倍券當初也是被尖銳批評，現在從跟日本比較，日本反而零售業衰退，只有銀行存款增加，臺灣零售業、百貨業都比去年同期大大增加，而且國內旅遊各地景點也都大大地爆滿，所以我們林佳龍部長有時候也很頭痛。

蘇貞昌還說，在中央、地方齊心合力，人民支持政府、立法院指教，支持我們，確實公務人員、基層人員有做事，希望國人給他們多多鼓勵，所以要讓國人看得見，也是向國人報告。

行政院長蘇貞昌（中）今天上午前往屏東縣視察高屏東西向第二快速公路。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今天上午前往屏東縣視察高屏東西向第二快速公路。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌臉書粉絲專頁貼出續任閣揆政績影片。記者陳弘逸／翻攝至蘇貞昌臉書粉絲專頁
行政院長蘇貞昌臉書粉絲專頁貼出續任閣揆政績影片。記者陳弘逸／翻攝至蘇貞昌臉書粉絲專頁

蘇貞昌 屏東縣 行政院

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