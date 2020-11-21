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秋鬥明登場估至少3萬人！訴求蘇貞昌內閣總辭下台

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秋鬥明登場估至少3萬人！訴求蘇貞昌內閣總辭下台

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
2020秋鬥遊行將於明天從凱道出發，途經立法院、抵達民進黨部。遊行訴求反毒豬、反雙標、反黨國，並要求總統蔡英文撤回開放萊豬進口的行政命令、行政院長蘇貞昌下台負責。本報資料照片
2020秋鬥遊行將於明天從凱道出發，途經立法院、抵達民進黨部。遊行訴求反毒豬、反雙標、反黨國，並要求總統蔡英文撤回開放萊豬進口的行政命令、行政院長蘇貞昌下台負責。本報資料照片

秋鬥遊行將於明天下午1時在凱道登場，訴求反毒豬、反雙標、反黨國。這是蔡英文總統連任後，首度集結民間團體、政黨的大型抗議活動，預估至少3萬人上街，藍營要角包括前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨主席江啟臣都將響應。秋鬥發言人李建誠表示，遊行除高喊要求蔡英文總統撤回行政命令，近期民進黨政府諸多作為引發爭議、民怨高漲，也將訴求蘇內閣總辭下台，以示負責。

明天秋鬥遊行自下午1時從凱道出發，主辦單位說，途經立法院遭遇8名反對校園禁萊豬入法的「立委妖怪」，在行政院則會遇到行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲3名「毒魔王」，參與民眾將一路斬妖除魔，抵達終點民進黨部一起舉起2020秋鬥年度代表字「毒」字牌，遊行預計5時結束。

原本被視為工運、社運指標性活動的秋鬥，今年因國民黨、台灣民眾黨等政黨加入，藍營更有馬英九、朱立倫，以及新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善等藍營縣市首長一起上街反萊豬，讓遊行逐漸走向失焦、被貼標籤。

李建誠說，明天遊行嚴禁政治人物上台發言，或站上宣傳車拿麥克風宣講，國民黨原本規畫出動兩輛宣傳車，但經溝通，宣傳車只限定在自由廣場停留，當遊行隊伍出發，不能隨行在隊伍之中行進，主辦單位也將出動糾察人員，隨時掌握遊行秩序。

李建誠說，秋鬥遊行總共三支隊伍，包括第一大隊食安勞工、第二大隊環保教育、第三大隊土地及言論自由。主辦單位安排台灣民眾黨走在第一大隊隊伍後方、國民黨則走在第二大隊後方、其他如勞動黨、新黨、無黨籍政治如則在第三大隊。

李建誠也特別澄清，因不少社運組織、民間團體有感於民進黨政府執政後的網軍出征現象，造成寒蟬效應，秋鬥在10月底召開行前記者會時，早已規畫了言論自由大隊，非針對中天新聞台不予換照事件。不過他也說，若明天遊行隊伍有民眾高舉挺中天的牌子，主辦單位也不會制止，「秋鬥就是各種理念集合的場子，各種聲音都可呈現。」

秋鬥 國民黨

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