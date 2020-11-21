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張淑芬首辦畫展 蔡英文親自到台南觀賞

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬在台南市立美術館舉辦「愛．無盡」首次個展，蔡英文總統（右四）今天上午特地南下觀賞。記者鄭維真／攝影
台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬在台南市立美術館舉辦「愛．無盡」首次個展，蔡英文總統（右四）今天上午特地南下觀賞。記者鄭維真／攝影

台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬在台南市立美術館舉辦「愛．無盡」首次個展，蔡英文總統今天上午特地南下觀賞，被問及首屆「台美經濟對話」，蔡僅揮手不回應，隨後與台南市長黃偉哲、南美館長潘襎、張淑芬等人步入館內。

蔡英文今天上午9時抵達南美館2館，維安人員大陣仗將美術館前廣場淨空，由於美術館10時才開館，因此不開放一般民眾進入。

台積電慈善基金會董事長張淑芬致力公益行善，首次以「畫家」身分舉辦首場個人畫展，張淑芬畫畫14年，她表示，多年來一直努力成為一個專業畫家，希望大家能認同她的畫家身分，而不是「某某某的太太」。此次精選2016到2020年創作的15件作品，展出到11月29日。

美術館 台積電 蔡英文 張淑芬

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