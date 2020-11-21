APEC領袖宣言順利產生 張忠謀今天下午記者會說明

今年的亞太經濟合作會議（APEC）昨天圓滿落幕，此次會議通過「吉隆坡領袖宣言」(Kuala Lumpur Leaders’Declaration)，強調將團結一致，共同致力使亞太地區自受疫情重創的嚴峻經貿情勢成功復甦；善用數位科技與創新加速經濟復甦並提升包容性的經濟參與，強化健康體系的韌性與提升醫療照護品質，致力開發人民可負擔的疫苗，以及重視糧食及能源安全等課題。

由於二０一八年於巴布亞紐幾內亞主辦的年會時，會員國對於領袖宣言所應揭示的概念無法取得共識，去年因主辦國智利因該國政經情勢動盪而取消，因此今年是APEC近三年來，首次順利產出領袖宣言。

總統府昨天在經濟領袖會議結束後發布新聞稿表示，我國感謝馬來西亞全年辦會的辛勞，以及在疫情衝擊的艱難情勢下，仍能全程辦完年會的毅力。台灣未來將持續與APEC所有會員合作，積極推動「APEC 二０四０太子城願景」與「吉隆坡領袖宣言」兩份領袖層級重要文件所揭示的願景與目標。

我國領袖代表張忠謀將於今天下午四點半出席在總統府舉行「二０二０ APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，出席的還有行政院政務委員鄧振中、國家發展委員會主任委員龔明鑫、國家安全會議副秘書長徐斯儉及我國APEC資深官員外交部國際組織司司長陳龍錦，就本年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

今年度的是APEC自1989年創立以來，首次以視訊方式舉辦的經濟領袖會議，經濟領袖會議(AELM)於昨晚八點舉行，歷時將近三小時，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

今年APEC由馬來西亞主辦，年度主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來：調整、優先、進展」(Optimising Human Potential towards a Resilient Future of Shared Prosperity: Pivot, Prioritise, Progress.)；馬方邀請各國分享如何有效減輕疫情對於經濟及公衛體系的衝擊，並對於APEC未來20年的工作方向提供建言。

針對APEC未來20年的工作方向，今年經濟領袖會議特別發表「APEC 2040太子城願景」(APEC Putrajaya Vision 2040)，期許亞太地區持續推動自由開放的貿易與投資並深化區域經濟整合；另應善用數位科技與創新，加速數位轉型、降低數位落差、加強數位建設與連結性，並促進資料跨境流通，以強化消費者與企業參與數位交易的信心。而在經貿以外的面向，也期許亞太各國重視人民健康福祉、婦女賦權、微中小企業培力、人力資源發展、氣候變遷與環境等議題，方能妥適因應突發的危機、衝擊及全球傳染病等緊急事件，並促成平衡、安全、永續、包容且具韌性的經濟成長。