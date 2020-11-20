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美台經濟會議華府登場 將簽署暸解備忘錄
美台經濟繁榮夥伴對話美東時間20日上午8時（台北時間20日晚間9時）在美國華府四季酒店登場，由國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）和中華民國經濟部次長陳正祺舉行實體會議，美台官員在半小時前陸續抵達會場，對談聚焦供應鏈、5G、能源等議題，並將簽署瞭解備忘錄（MOU）。
陳正祺一行人約上午7時30分抵達飯店，隨後則看到美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）騎單車現身；會議開始前15分鐘，柯拉克搭車抵達飯店，隻身進入會場，中華民國駐美代表蕭美琴隨後抵達，進場前揮手致意。
這場對話由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主辦，柯拉克和陳正祺在華府舉行實體會議，中華民國經濟部長王美花、行政院政委鄧振中及相關部會官員，在台北以視訊方式參與討論。
會議將召開5場次，聚焦全球健康安全、科學與技術、供應鏈合作、5G乾淨網路、投資審查基礎建設及能源，還有婦女賦權等議題，並有望簽署合作瞭解備忘錄。
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