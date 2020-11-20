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影／蔡英文為全國最大護國神龍開光 祈求全球早日遠離疫情

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
總統蔡英文在法師引道下走平安橋繞行巨大的護國神龍一周，祈求國泰民安風調雨順。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文在法師引道下走平安橋繞行巨大的護國神龍一周，祈求國泰民安風調雨順。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西鄉安西府舉辦建廟兩百多年來最大的七朝建醮，半多月來進行一連串的祈安大法會，廟方並打造全國最大的230公尺護國神龍，總統英文今晚受邀為巨龍開光，祈求疫情早日遠離，蔡英文更感謝眾神庇佑、全民努力，讓台灣在世界疫情中防疫表現傑出。

晚間，總統蔡英文在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、雲林縣長張麗善等人陪同下，抵台西鄉五條港安西府，參加盛大的七朝建醮大典，蔡總統並和廟方主委林清標共同為由八萬八千台斤白米塑成的二百三十公尺建醮護國神龍，主持開光儀式。

蔡英文並在法師引領下走平安橋並繞行巨龍一周，祈求國泰民安、四時無災。蔡英文感恩在安西府張李莫千歲三位王爺的庇佑。

「今年真是不簡單的一年！」蔡英文說，疫情讓全球遇到許多挑戰，但只要大家齊心打拚，加上神明護佑，不管是風是雨，都能度過難關，打造台灣成為全球最安全的地方。

蔡英文說，台灣防疫揚名國際，世界疫情肆虐，唯有台灣經濟逆勢成長，股市上13000點，經濟成長率在亞洲四小龍居冠，最重要的是台灣製造的口罩幫助世界各國，台灣人現今在國際上走路有風！但眼前仍有許多挑戰，盼大家一起作夥打拼，只要心頭抓得穩，一定能走出一條新的路！

蔡英文表示，她領導的政府一定會以王爺慈悲精神，為人民竭盡心力。她祝福建醮大典圓滿順利，也祈求安西府張李莫千歲保佑疫情早日遠離，風調雨順，世界平安。

總統蔡英文應邀為雲林縣台西鄉安西府七朝大醮的二百三十公尺巨大護國米龍開光。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文應邀為雲林縣台西鄉安西府七朝大醮的二百三十公尺巨大護國米龍開光。記者蔡維斌／攝影
台西安西府舉辦建廟兩百多年來最大的七朝建醮，並以八萬八千台斤白米打造全國最大的護國神龍，十分壯觀。記者蔡維斌／攝影
台西安西府舉辦建廟兩百多年來最大的七朝建醮，並以八萬八千台斤白米打造全國最大的護國神龍，十分壯觀。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文強調台灣因疫情揚名國際且經濟逆勢成長，股市再創高峰，均仰賴神明庇佑全民共同努力，期待大家心頭抓得穩，並祈求千歲王爺保佑疫情早日遠離，四時無災。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文強調台灣因疫情揚名國際且經濟逆勢成長，股市再創高峰，均仰賴神明庇佑全民共同努力，期待大家心頭抓得穩，並祈求千歲王爺保佑疫情早日遠離，四時無災。記者蔡維斌／攝影

蔡英文 疫情 建醮

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