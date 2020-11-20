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氣球豬拚場！民眾黨幫豬取名 與藍35萬巨豬秋鬥別苗頭
今年秋鬥遊行將在22日登場，國民黨、民眾黨屆時都會參加，雖然雙方都表示沒有拚場問題，但在道具準備仍下足功夫，國民黨準備了2隻巨型充氣豬，由黨祕書長李乾龍自掏腰包訂製，由於是急件一共花了約35萬元。民眾黨今天也秀出當天將帶上街頭的大型道具氣球豬，取名Flying Pig（菲萊豬），暱稱FIFI。
由於避免活動失焦，民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨秋鬥主張聚焦萊豬，要求源頭管理、明白標示，對於其他團體訴求挺中天一事，尊重但不支持。
賴香伶說，民眾黨盼萊豬不要進口台灣，若真的要進口，也至少要讓消費者有自主選擇的權力，因此當天走上街頭參與秋鬥，訴求是源頭管理、明白標示，口號包括「標萊豬、救食安，民眾鬥陣護台灣」、「藍綠別雙標、萊豬就要標」，籲藍綠兩黨不要執政與在野立場互換，最終犧牲民眾選擇權，更不應拿國人健康當作籌碼交換。
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