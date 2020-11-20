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環狀線經營權之爭 北市議會決議：不宜讓予新北市政府

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
雙北捷運環狀線經營權之爭，北市議會交通委員會下午決議，不宜讓予新北市政府。記者楊正海／攝影
雙北捷運環狀線經營權之爭，北市議會交通委員會下午決議，不宜讓予新北市政府。記者楊正海／攝影

台北市議會交通委員會下午審議捷運萬大一期特別預算，其間討論到雙北環狀線經營權之爭，議員們一致認為北市府應「守土有責」，並做出綜合決議，請北市府應基於環狀線整體經營規模以及營運一致性的原則，並維護雙北市民權益極大化，不宜將經營權讓予新北市政府。

交委會召集人、議員苗博雅指出，在沒有保證獲利情形下，議會不同意北市府把經營權讓給新北市政府，市府未來去中央協調時，雖然議會的決議沒有強制性，但這是正式表態，談判時也能加分，代表市府和議會立場一致。

議會的結合決議內容為，有關新北市政府爭取環狀線第一期經營權之爭議，市府應基於環狀線整體經營規模以及營運一致性的原則，並維護雙北市民權益極大化，不宜將經營權讓予新北市政府。

議員徐弘庭指出，北市在北捷的股權比較多，新北市贏不了，不可能拿到經營權，若北市同意，就是失職。議員黃郁芬也質疑，目前已經去中央協調，不只是雙方放話？若中央不支持北市府怎麼辦？議員陳永德也說，北市議會守土有責。

北市捷運局長張澤雄表示，依照大捷法規定，有爭議出現，可由交通部協調。因新北市已經提出3年後收回環狀線，環狀線第一期全部由新北市出錢、中央補助，新北市希望爭取經營，但北市府的立場，環狀線只是一期，還有南、北環和東環，這部分北市出比較多錢，路線也較長，同一系統從不宜有兩個單位經營，且全環經營，北市應該會比較上手。

張澤雄指出，雙方均發函請中央協調，且雙北開了幾次會，沒有共識，確實有爭議存在，交通部已經納入「北北基軌道路網政策溝通平台」，但北市還沒有收到開會通知。

捷運 徐弘庭

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