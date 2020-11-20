動員2千人1122秋鬥遊行 張麗善：走吧！上凱道！

雲林縣議會民意黨團、國民黨黨團、誠信聯盟今天在議會總質詢中，聯合質詢萊豬議題，縣長張麗善答詢時重申堅決反對萊豬進口，11月22日她將上凱道參加遊行，各區議員也發動召集令，動員約2千名鄉親、50輛遊覽車北上加入秋鬥遊行，捍衛國人健康。

張麗善表示，台灣早已禁止養豬業者使用萊克多巴胺，因為食用後恐會導致心跳加速、心悸，對有心血管疾病的患者更具威脅，為了守護國人食安與產業，她重申堅決反對政府進口含有瘦肉精豬肉，堅持推行零瘦肉精政策。

張麗善指出，雲林縣是養豬大縣，產量占全國27%，尤其台灣好不容易在今年6月獲世界動物衛生組織（OIE）從口蹄疫疫區除名，沒想到接踵而來的是萊豬進口消息。

張麗善認為，以時間序來說，中央祭出的百億基金如在除名後提出，用來推動國內豬肉產業邁向國際，那將會是政府照顧豬農的用心，但卻在8月28日宣布進口萊豬後才提，「讓人聯想難道這筆百億基金是企圖摸頭嗎？要讓豬農們閉口嗎？」

在張麗善號召下，縣內多位區域議員帶頭發動召集令，包括第一區王又民、第二區王秋足、顏忠義，第三區沈宗隆，第四區廖偉晴、李明哲，第五區黃文祥、林建鴻等人，以及縣農會、地方農會、婦女團體、豬農、民眾，預計發動50輛遊覽車，動員約2千人參加遊行。