防疫成功關鍵 陳建仁：台灣價值真諦國人都是無名英雄

前副總統、中研院院士陳建仁下午受邀，參加嘉義縣中正大學舉辦的新冠肺炎Covid19危機中的傳播創新與創業研討會，演講主題推進ＩＣＴ／ＡＩ在產業創新的應用，陳說，台灣防疫成功贏得世界推崇，關鍵在台灣價值真諦：開放、民主、自由、法治，全台灣2千3百萬人都是無名英雄，至今38萬多居家隔離、居家檢疫者犧牲自由，換取國人健康，這38萬多人也是無名英雄。

演講結束，有學生問說，「大仁哥是防疫功臣，是否有機會重返行政崗位服務？」虔誠天主教徒的陳建仁說，「現在沒有天主召叫」，他說，真正權利是服務，他過去ＳＡＲＡ臨危授命出任衛生署長，再與蔡總統搭檔，都是答覆天主召叫，扮公僕的公僕服務，如聖經記載耶穌說，「我來是服侍人，不是受人服侍」；陳說，「我是天主的小鉛筆！」

聽眾提問疫苗何時能終結疫情？防疫成功經驗能否移植國外？陳建仁說，美、德大藥商疫苗提早研發，國內3家生技藥廠明年6月也可問世，疫苗產製後不是每個人都可以施打，會按優先順序施打，呼籲國人不要像搶口罩一樣搶打疫苗！

陳建仁說，台灣防疫成功讓世界認識台灣，疫情帶動ＩＣＴ、ＡＩ及健康照護產業發展，他說，「COVID-19是這個時代最大挑戰之一，讓我們見到民主體制蘊含資訊開放、公眾信任、有效治理正當性，這不僅具有重要價值，也是一個國家面對各種挑戰的最有效武器。

台灣證明民主、自由、法治可以為世界帶來善治、安定與公義的發展，台灣人民證明善良、慈悲、團結可以為人類帶來永續、平安、共好的福祉，媒體在疫情期間發揮傳遞疫情功能，安定人心。