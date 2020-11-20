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蘇震清妻子泣訴：全屏東都知道 蘇是盡心盡力好立委

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蘇震清妻子廖靖汝（右二）。記者蔡晉宇／攝影
蘇震清妻子廖靖汝（右二）。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委蘇震清因涉嫌涉入SOGO立委涉賄案，從案發遭檢方收押至今，蘇震清妻子廖靖汝與律師今天在立法院舉行記者會。廖靖汝語帶哽咽表示，案發以來從媒體的報導裡，看到了一個自己完全不認識的蘇震清，不管是誰一直在和媒體釋放錯誤資訊，但那都不是和自己相廝相守的蘇震清；且全屏東都知道，蘇是盡心盡力的好立委。

記者會除指控檢方錄音檔疑似變造外，廖靖汝也分享這段時間的心情點滴。廖靖汝表示，檢方明顯在妖魔化蘇震清，具體事證包括指控蘇震清與李恆隆的借款是在案發前不久才匆忙還款，但事實是蘇震清早在2017年10月就還清和李恆隆的借款；再者，媒體報導白手套郭克銘是蘇震清的助理、主任也是錯誤資訊，但蘇和郭兩人並無任何關係。

廖靖汝說，相信蘇震清的為人處事，絕對經得起司法檢驗，自己在案發一開始也是對台灣司法尚有信心，相信司法會還蘇震清一個公道，但如今連關鍵證據之一的錄音檔都疑似遭變造，「現在我還能這樣期待嗎」？

廖靖汝指出，蘇震清在北所身體狀況欠佳，原本就有心肌梗塞病史，腰椎、脊椎開過刀，連眼睛也白內障動過刀。廖說，蘇震清是屏東選出的好立委，每天5點10分起床，5點40分出門，親力親為在為鄉親服務，只希望在這個案件中，能得到公平審判的機會。

【中央社 台北20日電】

立委蘇震清被控涉收賄遭起訴，北院今天開庭審理；蘇震清的太太廖靖汝質疑，偵查過程中，許多關鍵錄音錄影檔案遭雜訊遮掩，懷疑當中是否有隱匿誘導被告的行為，希望能獲公平審判機會。

對此，台北地檢署檢察官今天在台北地方法院開庭時，針對李恆隆錄音問題表示，檢方偵訊時有3位律師在場，現場除了錄影，另有一套專門錄音設備，錄影設備的聲音有雜訊，錄音設備可以證明檢方沒有不當取證、利益交換或惡意逼供。

蘇震清被控收受前太流負責人李恆隆新台幣2580萬元，台北地檢署今年9月間依貪污治罪條例起訴，並將在押的蘇震清移審台北地方法院。

廖靖汝今天在律師等人陪同下，在立法院召開記者會，過程中她不斷哽咽、拭淚，也說這些日子以來，從媒體報導中好像看到一個完全不認識、妖魔化的蘇震清，但這絕不是自己相知、相守30幾年的丈夫。

廖靖汝表示，律師調閱的偵查筆錄相關檔案中，發現訊問過程有許多關鍵的錄音錄影檔案，遭到雜訊遮掩，這其中是否有隱匿了誘導被告、或是條件交換的不正當行為，而遭到雜訊遮蔽的總時數將近6小時，這件事居然發生在資源最多的北檢。

此外，廖靖汝也在現場播放李恆隆及李恆隆帳房的音檔，證明聲音有雜訊，也說相信蘇震清的為人處事，絕對禁得起檢驗，之所以站出來，只是要求能獲得公平審判的機會，並要求監察院及相關單位，主動介入調查。

蘇震清辯護律師陳佳瑤則指出，這些關鍵錄音被消音或蒙蔽，這很嚴重，所以送專業機關鑑定，認為這不排除有人為因素影響；這起案件不管終局判決如何，蘇震清說，願意受到法院公正的審判，但希望能還給他公平審判的空間，也希望法院保障程序正義。

蘇震清 司法 屏東

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