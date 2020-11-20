議員酸總統「台灣沒籃子」 柯：我要跟小英保持好關係

台灣日前遭「區域全面經濟合作夥伴關係協定（RCEP）」排除，總統蔡英文說「不能把所有雞蛋放在同個籃子」，遭台北市議員羅智強酸「問題是台灣沒有籃子」。台北市長柯文哲今天受訪時則高呼「我要保持跟小英的良好關係，不可以隨意批評」。

台灣日前確定遭RCEP排除，目前力拚加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，蔡總統說，台灣不能像過去一樣，把雞蛋放在同一個籃子裡，應多方嘗試，為台灣開拓更多機會。羅智強則酸「我們不是同一個籃子的問題，而是沒有籃子」。

柯文哲被問到此議題時表示「那也要看有沒有具體成果」，又說「算了算了，我們不要講」，過程中不斷嘆氣直說「好啦好啦」，不過柯也強調，台北基本上都是以服務業為主，台北市比較沒有傳統製造業。

不過柯文哲被問到台美「雙邊貿易協定（BTA）」時，柯文哲高喊「唉唷！我要保持跟小英的良好關係，不可以隨意批評」，隨即驅車離去。