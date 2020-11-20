【即時短評】川普政府還在緊抱 台灣甩不掉的橡皮糖

川普政府的環境保護署長惠勒將於下個月訪問台灣，雙方將就海洋保護、空氣品質和兒童健康等議題展開合作。只不過，一位在看守期的官員來台談台美合作，硬要搞一場表面意義大於實質意義的「畢業旅行」，對蔡政府來說，是再次確認台美堅定情誼的好事，還是甩不掉川普這個橡皮糖。

美國衛生部長阿查爾與國務院次卿柯拉克分別在8月與9月訪台，當時就讓蔡政府做足大內宣，讓國人深信川普是史上對台最友善的美國總統。只不過，這樣的「友善」還是經不起考驗，阿查爾走後，大家最期待的疫苗沒有下文，反倒是蔡政府突襲宣布開放萊豬進口，口口聲聲的國家經濟利益，卻只換來柯拉克來台弔唁前總統李登輝，和得不到美國貿易代表署（USTR）背書的「台美經濟對話」。

雖然蔡政府不承認在美國總統大選中押錯寶，還強調與民主黨一直保持良好互動，但川普看守政府近來頻頻針對台灣的發言及動作，恐怕會變成蔡政府的包袱。

先有美國國務卿龐培歐說「台灣不是中國的一部分」，我外交部立刻喜孜孜的感謝龐培歐對台灣的支持，強調中華民國台灣是一個主權獨立的國家。只是沒想到，龐培歐的說法卻遭國務院打臉，稱美國基於美中三項聯合公報、台灣關係法與六項保證的「一個中國」政策，有別於北京在「一中原則」中主張對台灣擁有主權，但美國對台灣主權不採取任何立場。

至於今天起將在美國華府舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」，雖然美國面臨政黨輪替，但代表我方出席的經濟部政務次長陳正祺仍樂觀看待，認為這是「政府對政府」的對話，且獲得美國國會及產業界的支持。但這場對話，依舊盼不到討論USTR主管的BTA、CPTPP，更別說我方繼續與也在看守期中的柯拉克對談，能談出什麼讓拜登政府落實的實質內容。

現在又突然傳出，惠勒將於12月來台，外交部長吳釗燮說，這是他在去年底提出的邀約，受疫情延宕至今，又說這象徵台美之間的友好關係，國人會感到振奮。只不過同樣的問題，看守期間的惠勒來台，並不能代表之後的美國政府，台灣與川普政府過度的太高調，也可能惹怒即將掌權的民主黨。吳釗燮現在是真的該要國人高興，還是怨嘆疫情打亂蔡政府大內宣的節奏，必須面對擺脫不了的川普政府。

川普政府任內有許多對台灣友好的動作，民進黨政府過去不斷強調和美國之間達成很多成果。只是如今川普遲遲不願承認敗選，川普政府官員似乎也想繼續展現與蔡政府的情誼深厚，來證明他們仍會是持掌控美國的執政團隊，但這反倒讓蔡政府陷入進退維谷的尷尬，台灣恐將為押錯寶付出更多代價。